Trabajadores de ATER recolectaron donaciones para las familias de Gualeguay afectadas por el temporal

Los trabajadores de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) llevaron adelante una colecta solidaria para colaborar con los vecinos de Gualeguay cuyas viviendas se inundaron o dañaron en el último temporal que se abatió sobre esta localidad.

Con la coordinación de la Asociación de Empleados de Rentas de Entre Ríos (Aerer) y el acompañamiento de la Dirección Ejecutiva del organismo, las oficinas de ATER en Paraná operaron como puntos de recepción de agua mineral, ropa, comestibles y otros elementos que en los próximos días serán distribuidos en Gualeguay.

“En los trabajadores de Rentas siempre hay voluntad de colaborar y actuar solidariamente”, destacó al respecto el presidente de Aerer, Claudio Albornoz, “así que rápidamente se tomó la decisión de colaborar con esta emergencia y hoy podemos decir que el resultado fue satisfactoriamente positivo”, valoró.

“Desde la comisión directiva de Aerer agradecemos a todas las personas que colaboraron con esta campaña, tanto al personal activo de ATER como a los jubilados que vinieron también y a todos los vecinos que se acercaron a los distintos puntos de recolección que habilitamos”, dijo Albornoz.

En sintonía con estas expresiones, el director de ATER, Jesús Korell, destacó “el gesto humanitario de los trabajadores de ATER” y agradeció “la solidaridad y acompañamiento de la gente”.

La campaña en números

A través de esta acción voluntaria, los trabajadores de ATER recolectaron: 162 litros de agua mineral; comestibles y alimentos no perecederos (fideos, arroz, leche, harina, etc.); elementos de limpieza (195 litros de lavandina, jabones, detergentes, etc.); repelentes; ropa y calzados para niños, adultos y bebés. Además, directores y funcionarios de ATER y la comisión directiva de Aerer realizaron aportes económicos para comprar lavandina y repelentes.

Finalmente, se informó que la distribución final de las donaciones se coordinará a través de la municipalidad de Gualeguay, que cuenta con los relevamientos correspondientes y la logística necesaria para articular el reparto de elementos en el territorio.