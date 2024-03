Rocamora recibe a Quilmes sin margen para el error

En su anteúltimo partido por la Fase Regular en la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol, Tomás de Rocamora enfrentará este domingo a Quilmes de Mar del Plata con la obligación de ganar para seguir con chances de escaparle al descenso. El encuentro se disputará desde las 21 en el estadio Julio César Paccagnella. El Rojo viene de perder sus tres partidos de la gira mientras que el Tricolor le ganó a Pico FC.

Al igual que un paciente en estado crítico a la espera de un trasplante, Rocamora tendrá que ganar este domingo ante Quilmes para seguir con vida y no quedar al borde del abismo. En realidad está obligado a ganar los dos juegos que le restan de esta instancia y ver cómo les va en suerte a Unión de Mar del Plata y Gimnasia de La Plata; los otros dos que están metidos en este lío de no terminar último.

Para Rocamora (8-22) el rival directo es Unión (9-20), con quien se enfrentará en la última fecha. Gimnasia (9-20), que perdió su último partido, está ahí nomás pero le restan tres juegos como local y tiene ventaja en caso de igualdad en las posiciones ya que ganó los dos partidos entre ambos. Unión, que festejó de local en sus dos últimos compromisos por un doble de diferencia, sigue haciendo bien los deberes y debe cerrar con tres juegos en la ruta.

Por eso, ante Quilmes, Rocamora no puede pensar en otra cosa que no sea el triunfo porque eso lo dejará en la misma línea que sus contendientes colistas. Una derrota complicaría aún más las cosas porque un triunfo de Unión en los dos partidos previos que tendrá antes de que venga al Paccagnella sentenciaría la historia. No hay margen de error para los dirigidos por el rosarino Agustín Pujol.

El mensaje del entrenador en la práctica matutina de este sábado fue bien claro: “Todavía podemos, no está todo dicho”. El plantel trabajó temprano en el estadio y luego hubo una charla del técnico a los jugadores. Después, en un momento más distendido, hubo lugar para celebrar el cumpleaños número 23 del dominicano Enmanuel Labata; quien recibió aplausos y saludos de los presentes.

En la práctica se lo pudo ver al base Mauro Tarragó quien, a comienzos de año, sufrió una rotura de ligamentos de la rodilla derecha. El rosarino ya fue operado y está junto al resto del plantel para este cierre que se viene con los partidos ante Quilmes y Unión. Para el choque de este domingo el cuerpo técnico confirmó que estarán los mismos 12 jugadores que participaron de la última gira.

Datos del partido

Rocamora vs. Quilmes MdP

Hora: 21. Árbitros: Franco Anselmo y Bianca Tedesco

Comisionado Técnico: Jorge Alberto Mila

Mauricio Galarza

Prensa Rocamora