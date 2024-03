Rocamora logró un trabajoso pero valioso triunfo ante Montmartre

Tomás de Rocamora derrotó este martes 70-61 a Montmartre de Catamarca por la Conferencia Sur de la Liga Femenina de básquet en un partido que pudo destrabar en el último cuarto. La interna Paloma Niz fue la figura del juego con 24 puntos, 10 rebotes, 1 asistencia y 3 robos. Paula Santini sumó 24 unidades (5 triples), 10 tableros y 3 pases gol. Este miércoles, las Rojas recibirán a Riachuelo de La Rioja desde las 21.

Las Rojas fueron dueñas absolutas de los primeros 10 minutos, 8-0 arriba que obligó al tiempo muerto visitante y en dos oportunidades 15 puntos de ventaja. Paula Santini con tres triples e Irina Figueroa con dos fueron quienes marcaron el camino en cuanto a goleo. Sin embargo, desde manos de Paloma Niz y un buen aporte de Ibarra en la pintura, Montmartre se metió en partido y el primer cierre fue 24-19.

En el segundo cuarto Rocamora no pudo sostener la intensidad ofensiva y el elenco catamarqueño lo aprovechó. Cuando el tablero quedó 34-30 Lali González usó un tiempo muerto para corregir algunas cosas aunque Rébola no tenía los mismos planes y dejó el trámite igualado en 34. Aldana Piñeiro, la goleadora Roja que no había sumado puntos, se destrabó en el tramo final con cuatro puntos y así al descanso largo fueron 38-34 (14-15).

Rocamora regresó desconocido de los vestuarios. Se nubló en ofensiva ante un rival que, además, mejoró mucho su defensa. Apenas un triple de Piñero y un solitario doble de Schmidt en ocho minutos en los que Montmartre hizo mejor las cosas y encontró triples en Niz, Acevedo y Alegre. La visita quedó 41-49 arriba pero las Rojas se recuperaron en el cierre y con un triple de Santini igualaron (49-49).

Un bombazo de Clara Montañana le devolvió el dominio a Rocamora en el inicio del cuarto decisivo (52-50). Hubo algunos minutos más en los que Montmartre siguió en paridad pero, después, un par de apariciones de Schmidt en la pintura rompieron el juego (60-56). De ahí en más todo fue de las Rojas, se sumaron muy bien Piñeiro y Figueroa y así fueron consolidando un triunfo más que importante para lo que se viene.