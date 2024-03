Muy enojados: Vecinos del Barrio 25 de Mayo se quejan por la falta de recolección de residuos

En las últimas horas recibimos en la redacción de 03442, una llamada de vecinos del Barrio 2r de Mayo, en la cual manifestaban su descontento por la falta de recolección de residuos.

De un tiempo a esta parte, quienes deben retirar la basura en la esquina de 13 del Oeste y 9 del Norte Bis, no van o si van pasan de largo, como habría ocurrido este jueves cerca de la una de la madrugada.

“Hace tiempo que ten emos este problema. El contenedor está lleno y la gente sigue tirando basura alrededor de este. Es insoportable el olor y las moscas. Los recolectores no pasan y cuando lo hacen, como hoy, siguieron de largo. No sabemos a quien presentar la queja para que vengan y solucionen el problema. Nuestros chicos no pueden ni salir a jugar por el olor a podrido”, dijo indignada una señora.

ESCUCHAR AUDIO:

La misma vecina alertó que si no van a dar una solución, ella m isma va a “prender fuego el contenedor”.

Es de esperar que la situación mejore para esta barrio y que se retire la basura y mantenga limpio el lugar, pero también los mismos vecinos deben colaborar en esto.