Malestar: La decisión de AGMER de no aceptar la propuesta salarial generó la reacción de muchísimos afiliados

No es buena la situación interna en AGMER, desde el momento en el que el Gremio Docente se negó a aceptar la propuesta salarial del Gobierno provincial. Docentes jubilados se autoconvocaron y reclaman que se acepte el 18%.

Mientras los otros gremios llegaron a un acuerdo, los representantes de AGMER, tomaron la decisión de seguir la puja para lograr mejoras y de esta manera los docentes no recibirán ningún aumento.

El caso generó profundo malestar entre los docentes en actividad y en todos los docentes jubilados, que se ven perjudicados al no tener la mejora salarial este mes, ya que, al no haber acuerdo, el Gobierno no hará modificaciones en los salarios de febrero, dejándolos así fuera del ajuste, que para muchos era necesario y nada despreciable.

Ante este problema, Jubilados Docentes Autoconvocados, decidieron iniciar el levantamiento de firmas para reclamar al Gremio, considerando que la decisión de no aceptar el ofrecimiento del Gobierno y recibir el aumento, fue de manera unilateral, sin la consulta a todos los afiliados, lo que genera un gran perjuicio a todos y sobre todo a los maestros jubilados, a los que se les daría una escasa participación en este tipo de decisiones.

Los docentes pasivos, ya elevaron una nota al Gremio antes de la paritarias en la cual pedían se aceptara el 18 % y seguir negociando, pero esta no fue tenida en cuenta y ahora prepararon otra misiva para el Gobernador, por lo que siguen levantando firmas, contando ya con cientos de adhesiones.