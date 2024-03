Los trabajadores de LT11 realizan una radio abierta en Plaza San Martín

El lunes 25 de marzo a las 10 las y los trabajadores de LT11 salimos a la calle con una radio abierta en Plaza San Martín a denunciar el estado de abandono de la emisora y por todas las reivindicaciones.

El martes 12 de marzo la intersindical radial nacional se reunió en Buenos Aires con el flamante Director de Radio Nacional, Héctor Cavallero. Las respuestas vertidas por el funcionario a los requerimientos de los representantes gremiales se conocieron en un comunicado emitido por estos últimos.

AJUSTE Y DESPIDOS

Cavallero comunicó, sin ponerse colorado, que Radio Nacional “va hacia un fuerte ajuste presupuestario” y que “como parte de ese achique, se abrirán los retiros voluntarios y las jubilaciones anticipadas”, es decir un plan de despidos encubiertos, miserable, de coerción y aprietes contra las y los compañeros.

En cuanto a las y los contratados que fueron despedidos “solo anunció la renovación de nueve contratos en el área web”. Los contratados cesanteados son 500 en todo el país.

CAIDA HISTÓRICA DE NUESTROS SUELDOS

Sobre los salarios, que en su mayoría están conformados por básicos que ya tocaron la línea de indigencia (320 mil pesos), Cavallero se excusó de hablar: “es una discusión paritaria de la que no participo”, dijo quien hoy es la máxima autoridad de Radio Nacional.

SIGUE EN PIE EL PLAN DE PRIVATIZAR LAS RADIOS

Ante la pregunta de los representantes sindicales acerca de la posibilidad de privatizar Radio Nacional, Cavallero manifestó que «la privatización es el plan del presidente de la Nación, pero eso debe pasar por el Congreso -ya que Radio y TV Argentina fue creada por ley, se necesita otra para modificar la existente- y no cree que «la privatización sea en lo inmediato”.

VAN POR TÉLAM, VAN POR TODO

Está claro que, como afirmábamos en un comunicado anterior “si avanzan sobre Télam, luego vendrán por el resto de los medios públicos” y es por eso que la lucha de los compañeros de la agencia de noticias debe ser la lucha de todos.

LT11 Y PLANTA TRANSMISORA: EDIFICIOS EN ESTADO DE ABANDONO

Por último queremos denunciar que tanto el edificio central de LT11 como la planta transmisora siguen estando en pésimas condiciones. En octubre de 2019, luego de varias denuncias, logramos una inspección de la Secretaría de Trabajo provincial que delató que en los 22 puntos de las normas la empresa no cumplía ninguno en materia de higiene y seguridad. Cinco años despues no ha cambiado nada. Situación que hoy se ve agravada ante la falta de partidas por parte del gobierno para la adquisición de elementos de limpieza e higiene, realidad que se agudiza en el marco de un brote de dengue sin precedentes. El descuido es total. Ante ello los mismos trabajadores traen su papel higiénico, limpian los baños y cortan el cesped. LT11 y su planta transmisora son una pocilga y representan un peligro en términos de higiene y seguridad. No se puede trabajar. Es una situación insostenible.

Desde la seccional Salco Concepción del Uruguay rechazamos de plano estas amenazas contra las y los trabajadores y llamamos a las y los compañeros de todo el país a responder esta afrenta con asambleas en todas las emisoras; solicitamos que la intersindical radial convoque a plenario nacional de delegados con mandato para definir paro y plan de lucha. En el mismo sentido sostenemos que la CGT debe llamar también a un nuevo paro y plan de lucha.

NO AL CIERRE DE TÉLAM / NO A LA PRIVATIZACIÓN / EN DEFENSA DE LT11 Y SUS TRABAJADORES

NO A LOS DESPIDOS / REINCORPORACIÓN URGENTE DE LOS COMPAÑEROS CONTRATADOS

LA MAYORÍA DE NUESTROS BÁSICOS YA SON DE INDIGENCIA – INMEDIATO AUMENTO DEL 100% DE TODOS LOS BÁSICOS / AJUSTE MENSUAL POR INFLACIÓN

BASTA DE VIOLAR LOS CONVENIOS / NO A LA REFORMA LABORAL

PRESUPUESTO Y PARTIDAS URGENTES PARA ELEMENTOS DE HIGIENE Y OBRAS DE SEGURIDAD LABORAL

NECESITAMOS PARO Y PLAN DE LUCHA NACIONAL DE LA INTERSINDICAL Y LA CGT