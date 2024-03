Las Rojas reciben a Obras Sanitarias

Tomás de Rocamora enfrentará este viernes a Obras Sanitarias en de Concepción del Uruguay el inicio de dos encuentros que se extenderá también ante Ferro el próximo sábado desde las 21 El partido ante las tacheras tendrá lugar desde las 20 en el Julio Cesar Paccagnella. Ambos elencos vienen de perder en sus últimos compromisos. Serán árbitros Bianca Tedesco, Noeli Sartori, Luis Moreno y L. Martínez el Comisionado Técnico.

Otro compromiso más que importante tendrá que encarar Tomás de Rocamora y será el primero de los últimos cuatro, para definir su ubicación en las posiciones donde momentáneamente se encuentra sexto, quedándose con el ultimo lugar en la clasificación.

En la previa habló Antonella de los 150 partidos obtenidos en la Liga: «La verdad que a lo largo de los años fui evolucionando, mis primeros años de liga fueron de aprendizaje puro, luego una sigue aprendiendo pero tiene mas recorrido y vas aprendiendo a manejar ciertas situaciones. Tuve la suerte de tener compañeras que me hicieron crecer muchísimo y no solo hablo de las mas grandes sino de las mas pequeñas, que hoy comparto camiseta o con quienes he compartido y hoy es tan haciendo su camino en la liga. La liga tuvo mucho cambios y siempre fue con miras mejorar. Hoy la liga esta mucho mas consolidada que en sus comienzos y eso se nota. Yo celebro que hoy muchas chicas puedan aspirar a jugar una Liga Nacional. Feliz porque mas chicas puedan soñar en grande», manifestó Antu.

Las doce para el viernes: González Antonella; Figueroa Irina; Piñeiro Aldana; Ayala Ailén

Smith Nerea; Schunk Martina; Santini Paula; Montañana Clara; Pidone Renata; Santana Belén; Dutra Anabella, Fernández María Florencia

Entrenadora: Laura González Asistente: Sabrina Scevola

Historial: Se enfrentaron 24 veces por Liga Femenina, con 16 victorias para Obras y 8 para Rocamora. El último antecedente fue el pasado 13 de febrero de 2024, Ese día fue victoria para Obras por 84-67

