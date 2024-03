La entrerriana Nora Dalmasso ganó premio internacional por la foto de un nacimiento

«La pasión por esta maravillosa disciplina comenzó el día que me di cuenta que no tengo una sola foto del nacimiento de mis hijos. Esa realidad me causa mucha angustia, porque nadie me dijo lo importante que era poder tener un registro de un momento irrepetible, que pasa en segundos», agregó, según registró UNO.

Fotógrafa de nacimientos

En 2022, en una entrevista con UNO, Dalmasso habló de las fotografías de nacimientos y contó: «Tenía muchas dudas de si podía hacerlo pero era a lo que quería dedicarme porque amo la maternidad. Me pregunté ¿por qué no puedo ofrecer la posibilidad de que una mamá pueda tener buenas fotos y guardarlas para sus hijos, ya que es el comienzo de la vida de ese ser? Lo hablé con mi esposo, porque es médico, y me dijo que lo intentara, presentando un proyecto en el Instituto Rawson y en el Hospital San Roque, que fue donde hice los primeros partos con autorización de los padres. Armé una carpeta explicando que no es el registro de una práctica quirúrgica, ni cuando aplican las vacunas, sino del momento del nacimiento y contactos con la mamá y el papá. También presenté fotos de mi amiga colega y otras de Internet, como ejemplo. A la semana me llamaron, me dijeron que les gustaba y acordamos las condiciones».

Nora Dalmasso y una obra excepcional

La Asociación de Fotógrafos Profesionales de Entre Ríos (AFPER) destacó el logro obtenido por Dalmasso y subrayó que su obra es excepcional. También recordó que en 2020 ya había alcanzado una mención internacional por su trabajo. En un comunicado, desde la entidad señalaron: «Nora Dalmasso, una talentosa fotógrafa de nacimientos, ha dejado su huella en el mundo de la fotografía con una imagen que captura la esencia misma del milagro de la vida. Como miembro de la Asociación Internacional de Fotógrafos Profesionales de Nacimientos (IAPBP), Nora ha demostrado su habilidad excepcional al registrar momentos únicos e irrepetibles para las mamás y sus familias durante el proceso de dar a luz».

En esa línea, recordaron que en el Concurso Anual de Fotografía de Nacimientos del 2020, organizado por la IAPBP, «obtuvo una mención honorífica en la categoría ‘Delivery’. Su fotografía titulada ‘El Milagro de la Vida’ captura un instante asombroso. La imagen es conmovedora y poderosa, y refleja la belleza cruda y real del nacimiento».

«Este año, los ganadores fueron revelados en una exposición realizada en Melbourne, Australia. Durante la exhibición, las imágenes premiadas se presentaron en formato impreso y se transmitió en vivo a través de YouTube. Nora Dalmasso, con su obra excepcional, se destacó como la ganadora en la categoría Delivery y primer premio del certamen con la imagen “Holding Hands” (Manos enlazadas). La fotografía de Nora no solo celebra la belleza del nacimiento, sino también la dedicación y empatía que ella muestra hacia las madres y los profesionales de la salud en cada momento crucial. Capturar el nacimiento de un bebé es un regalo invaluable tanto para las familias como para los fotógrafos, y Nora lo hace con una sensibilidad y sutileza incomparables», finalizaron. Fuente UNO