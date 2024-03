Gimnasia comenzó con derrota y dudas

Gimnasia debutó con derrota como local en la edición 2024 del Torneo Federal A. Fue 0-1 ante El Linqueño. Mauricio Pavón Zárate en el primer tiempo clavó el tanto de la victoria para la visita. Jairo Díaz, arquero del Lobo, le contuvo un penal a Carlos Núñez inmediatamente después de la apertura del marcador. Buena cantidad de público en el Núñez. Depro cayó como visitante.

Una tarde hermosa, soleada y tremendas ganas de ver fútbol. Era el combo ideal con el que los hinchas iban llegando al Núñez, semblentando el nombre de los nuevos jugadores que le abrían ilusiones e incógnitas en la previa, sumados a la novedad de la presencia de una gerenciadora que sentó, entre otras cosas, a Alejandro Gorno en el banco de suplentes como DT.

Todo eso se fue derrumbando con el paso del juego aunque la paciencia por el debut, el puñado de caras nuevas y la juventud de muchos de ellos, disimuló el malestar.

Poco se vio de Gimnasia en esta nueva etapa. Pareció no haber un plan de juego, un patrón, una idea a la que apegarse y jugar. Soto, uno de los talentos del equipo, a escasos metros de sus centrales, Agustín García yendo y viniendo para desgastarse en tareas pocos productivas, perdiendo peso allá arriba, donde puede desequilibrar con gambetas. Poco y nada del resto, cierta inseguridad en la defensa, con laterales no muy convencidos de pasar al ataque. Tuvo poco la pelota, no supo salir de contra o en momentos cómo esperar a un rival para lastimar con la velocidad de García y el resto.

Enfrente, con poco El Linqueño se arrimó y pegó con un soberbio tiro libre de Pavón Zárate a los 30 minutos. Gimnasia saca del medio, la pierden, la visita enfila sin aduana al segundo pero Medina se encarga de bajar a Sosa. Penal que el soplapito no duda en marcar. Núñez le dio anunciado para que Jairo Díaz se luzca y deje con vida al Lobo.

En la parte final, Gorno mando cambios para despabilar pero nada funcionó, ni esquema ni jugadores. El Linqueño disfrutó de varias siempre con Núñez, Pavón Zárate y los que se sumaban desde el medio para crear chances ante el uno local. Tuvieron dos claras que no definieron pero Gimnasia lejos estuvo de aprovechar esas chances de seguir a tiro del empate que le dejó el rival. Dos remates, anunciados y sin peligro de García fueron las aproximaciones del local, que terminó con Acuña expulsado correctamente.

Se fue el primero de esta nueva era del Lobo con poco para mostrar.

Queda abierto el crédito por juventud, porque siempre vamos a las canchas a buscar bellezas, goles y victorias de los nuestros. Ojalá aparezcan para cortar la espiral eterna de sufrimiento, ese juego vano y peligroso de coquetear siempre en el fondo de la tabla.

Derrota del Depro

El Depro, con un esquema de gerenciamiento similar a Gimnasia, cayó como visitante 3 a 1 ante Independiente de Chivilcoy. Alan Sosa, Ezequiel Bassi y Nicolás Gómez (e/c) marcaron para el local descontando Nicolás Fassino para los entrerrianos.

Jugaban en la noche del sábado Douglas Haig-9 de Julio de Rafaela y Sportivo Belgrano-Las Parejas.

La que viene

2° fecha: El Linqueño-Independiente; Depro-Douglas Haig; 9 de Julio-Sp. Belgrano; Las Parejas-Defensores de Belgrano. Libre: Gimnasia.

Síntesis

Gimnasia 0: Jairo Díaz; Lautaro Viale, Facundo Romero, Ángel Villagra, Gonzalo Dorado; Agustín García, Javier Sotto, Matías Medina, Damián Baltoré; Federico Iribarren y Alejandro Gallego. DT: Alejandro Gorno.

El Linqueño 1: Joaquín Cabrera; Matías Badano, Maximiliano Núñez, Danilo Actis, Julián Veinticinco; Yoel Arriola, Emmanuel Romero, Emanuel Sosa, Nicolás Herrera; Mauricio Pavón Zárate y Lisandro Tablada. DT: Roque Drago.

Goles: PT 28´Mauricio Pavón Zárate (CAEL).

Amonestados: Villagra, Viale, Iribarren y Medina (GyE). Núñez , Veinticinco, Badano y Borao (CAEL).

Expulsado: ST 28´ Acuña (GyE).

Incidencias: PT 33´Jairo Díaz le contuvo un tiro penal a Núñez (CAEL).

Cambios en Gimnasia: ST Sebastián Acuña por Dorado, Nicolás Germanier por Sotto, Iván Leguizamón por Gallego y Agustín Passarino por Iribarren. No ingresaron: Gianliuca Albano, Jonathan Benítez, Leonardo Aragón y Lucas Pitronaci.

Cambios en El Linqueño: ST Juan Ignacio Coria por Arriola, Bautista Colombi por Sosa, Lautaro Borao por Veinticinco, Gabriel Medina por Herrera y Augusto Sonzogni por Tablada. No ingresaron: Emanuel Corchete, Manuel Reynoso, Gabriel Velázquez y Andrés Mc Cormick.

Árbitro: César Ceballo. Estadio: Manuel y Ramón Núñez.