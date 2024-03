«Veo con sorpresa una noticia en 03442 donde se anuncia que el “Gobierno de Milei” en INTA dejará sin trabajo a 40 “compañerxs” (textual, ridículamente escrito) del Programa Pro-Huerta y por eso protestan. En 1992 los sindicalistas de aquellos años no abrieron la boca cuando el Gobierno de Menem-Cavallo “pasó la escoba” a mansalva en la Administración Pública –incluido el INTA de nuestra ciudad donde “volamos” de un día para otro 28 ó 29 –no recuerdo bien la cantidad- agentes, entre los que nos encontrábamos técnicos de investigación, de Extensión y de apoyo (Clases A y B del escalafón de aquel entonces) administrativos y obreros. Gente con más de 20 ó 25 años de antigüedad y mucho más de 50-55 de edad, época de la vida donde no es fácil encontrar trabajo privado porque, aunque tengas experiencia “sos un viejo con pocos años por delante”. Estos protestones de hoy no entienden, o no quieren entender, lo que pasa a en la Argentina. En aquel momento no dijeron “esta boca es mía” y hoy sus “descendientes políticos” vienen a protestar. Es lamentable y ridículo, además de dar vergüenza por sus acomodaticias convicciones, que nada tienen que ver con el bien de la patria y sí con sus bolsillos que se ven atacados».

Gelo Mazzarello DNI 5.812.093