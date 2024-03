En Entre Ríos la donación voluntaria de sangre es prioridad todos los días, inclusive los feriados

En dos días de colectas externas de sangre, este miércoles y jueves, 60 donantes voluntarios de sangre se acercaron a las distintas convocatorias del Ministerio de Salud de Entre Ríos para sumar hemocomponentes a los pacientes entrerrianos que los necesitan.

En algún momento de la vida 9 de cada 10 personas requerirán sangre, para ellas o su entorno más cercano. Por ese motivo, desde la cartera sanitaria provincial y a través del Programa Provincial de Hemoterapia (PPH), se trabaja la política sanitaria de promocionar y generar oportunidades para la donación voluntaria de hemocomponentes.

La donación de sangre tiene relación directa con la necesidad de pacientes con distintas opciones de atención y tratamiento. En este sentido, una de las líneas de acción son las colectas externas que propician la donación voluntaria y frecuente de sangre. Esto permite tener seguridad, disponibilidad y evitar que quienes necesiten contar con este recurso humano irremplazable, tengan que salir a buscarlo.

El miércoles el PPH realizó en la Escuela Zuloaga de San Benito, la primera colecta externa, solidaria y altruista. Este Jueves Santo, en el Hospital San Martín de Paraná, se concretó la segunda instancia consecutiva del año. En ambas ocasiones, se acercaron 60 donantes voluntarios de sangre y junto al Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes de Entre Ríos (Cucaier) se recordó a todos los donantes, que tienen la posibilidad de anotarse en el Registro de posibles donantes de médula ósea o células progenitoras hematopoyéticas (CPH).

Nuevas oportunidades de donación de sangre

También están disponibles para la donación voluntaria y habitual los Bancos de Sangre de Concepción del Uruguay; Concordia y Gualeguaychú, como así también en las postas de donación ubicadas en distintas localidades. Asimismo, en el Banco de Sangre ubicado en el hospital San Martín de Paraná, Pascual Palma 451, de lunes a viernes de 7 a 12.

Las próximas colectas programadas tendrán lugar en distintos puntos de la capital entrerriana:

El jueves 4 de abril en la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud, San Martín 1272.

El martes 16 de abril en la Escuela Manuel Belgrano, Gervasio Artigas 807.

El miércoles 24 de abril en el Aeropuerto de Paraná, Salvador Caputto S/N.

El martes 30 de abril, de 7.30 a 11, en el Instituto D183 Ceferino Namuncurá, Saavedra 953 (Puerto Nuevo).

¿Por qué es importante donar sangre?

Cuando los equipos de salud utilizan el recurso de la transfusión de sangre es para dar respuesta a trasplantes, operaciones, tratamientos oncológicos y accidentes.

Cada unidad de sangre permite tener distintos componentes para transfundir. Cabe destacar que todos tienen distinta durabilidad. A saber, las plaquetas hasta 5 días; los glóbulos rojos hasta 42 días y el plasma hasta un año.

En este sentido, los glóbulos rojos son utilizados en tratamientos de anemias crónicas y agudas, cirugías y trasplantes.

Por otra parte, las plaquetas contribuyen en procedimientos de quimioterapia, aplasia medular y trasplantes.

En tanto que el plasma y sus derivados aportan mejoras en casos de hemofilia, problemas de coagulación, quemaduras y enfermedades del riñón e hígado.

Requerimientos para donar sangre



Tener entre 18 y 65 años de edad.

Pesar más de 50 kilos.

Sentirse bien de salud.

No padecer enfermedades que sean transmitidas por sangre, (hepatitis, Chagas, entre otras).

No haber tenido relaciones sexuales con parejas ocasionales.

No consumir drogas endovenosas.