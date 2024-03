El gobierno de Milei deja en la calle a 40 trabajadoras y trabajadores de INTA-Pro Huerta

La Asamblea de Trabajadores de INTA envió un comunicado a los medios expresando la situación en la que se encuentran trabajadores del plan Pro Huerta. El comunicado afirma que:

«Desde el 1 de marzo están trabajando sin contrato 40 compañerxs que cumplen tareas inherentes al trabajo de extensión dentro del organigrama de INTA. Esto se debe a que todavía no se pudo firmar un nuevo convenio del programa Pro Huerta con el ex Ministerio de Desarrollo Social, hoy encriptado en el mega Ministerio de Capital Humano. Muchxs de ellxs superan los 5 años de antigüedad y son trabajadorxs genuinos de INTA cuya situación de precarización no resuelta es responsabilidad del estado empleador y de los anteriores gobiernos. En momentos de violenta inflación y caos económico se ven privados de sus sueldos. Sin vías de solución, estas 40 familias trabajadoras viven en un mar de incertidumbres. A pesar de que las autoridades de INTA están completamente consustanciadas y realizando continuas y urgentes reuniones ante Capital Humano, hasta la fecha no hay ninguna confirmación.

El Gobierno de Javier Milei intenta imponer un DNU absolutamente reaccionario y brutal. La no renovación de los contratos del Pro Huerta forma parte de ese bestial ataque contra millones de trabajadorxs y pone en práctica una reforma laboral negrera que busca barrer con todos nuestros derechos laborales. Este proceso genera un fuerte desgaste en el funcionamiento institucional, que al igual que el resto de los organismos se encuentra en un franco proceso de vaciamiento.

Con estos despidos encubiertos también se ve amenazada la planta institucional y la dotación de INTA. Esta injusta situación se podría ver claramente como el inicio de los despidos en INTA.

En este contexto lxs trabajadorxs de Pro Huerta nos encontramos en una Asamblea General convocada por ATE el día lunes 04/03/2024 y resolvimos por unanimidad los siguientes pasos a seguir:

– La urgente firma de los 40 contratos para seguir en vinculación con el INTA.

– Una inmediata reunión con las autoridades nacionales del INTA (Presidente, Director Nacional).

– Que se inicie un proceso para incorporar a todxs lxs precarizadxs a la planta.

– Que todos los sindicatos tomen cartas en el asunto, sumándose a los pedidos y generando una unidad de acción que permita realmente evitar cualquier atropello o despido.

– Avanzar en una campaña de visibilización del trabajo que hacen lxs compañerxs en el INTA y las condiciones de precariedad laboral en que las desarrollan.

La no renovación de los contratos Pro Huerta constituyen en la práctica 40 despidos en el INTA EN INTA NO SOBRA NADIE. Ningún Despido en INTA.

Asamblea de trabajadorxs contratadxs de INTA – Pro huerta».