Caseros: El Concejo Deliberante realizará su 3ª sesión ordinaria

Este miércoles 27 de marzo de 2024 a las 21:00 horas se llevará adelante la 3ª Sesión Ordinaria del Décimo Tercer Período Legislativo del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de la Municipalidad de Caseros en la Sala de Reuniones “Alfredo Rubén Soria” (Calle 23 Nº456), con el siguiente orden del día:

1- Izamiento de la Bandera Nacional.-

2- Lectura y aprobación del acta N° 133, de la segunda sesión ordinaria, de fecha 7 de marzo de 2024.-

3- Entrega de Rendición General de Cuentas del Ejercicio 2023.-

4- Expediente N° 003260. Solicitud de subsidio económico no reintegrable para reparación de Dominio NWQ-326 solicitado por Policía de Entre Ríos.-

5- Expediente N° 003256. Solicitud cambio de tallerista del “Taller de Arte Escénico para niños del Hogar” solicitado por Hogar Nicolás Mugherli.-

6- Expediente N° 003254. Solicitud de subsidio económico no reintegrable para traslado de jugadores solicitado por el Club Social y Deportivo Juventud de Caseros.-

7- Expediente N° 003263. Proyecto de Resolución Incremento de los montos por categorías de instituciones, presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM).-

8- Expediente N° 003221. Nota de elevación presentada por el DEM, adjuntando Resolución N° 21/24 DEM, “Ad referéndum” del Honorable Concejo Deliberante, otorgando un subsidio al Club Social y Deportivo Juventud de Caseros, a fin de completar la necesidad de cloro utilizado, pago de sueldos y extensión de la temporada de verano de las piletas de natación de dicha institución deportiva.-

9- Expediente N° 003264. Solicitud de subsidio económico no reintegrable, declaración de interés cultural, educativo y turístico, disponer los espacios del Centro Cultural Margarita Thea, Sanitarios y Terminal y realizar carpetas institucionales de promoción turística cultural para la realización del 177° Congreso Itinerante de Danzas.-

10- Expediente N° 003266. Solicitud de condonación de deudas contribuyentes N° 200 bajo la titularidad de Rogelio Avelino Gavet; y N° 588 bajo la titularidad de Rogelio Avelino Gavet y otros.-

11- Expediente N° 003267. Solicitud de continuidad de subsidio de Acción Social para cuidado en Residencia Geriátrica, presentado por el DEM.-

12- Expediente N° 003268. Solicitud de continuidad de subsidio de Acción Social para cuidado en Residencia Geriátrica, presentado por el DEM.-

13- Expediente N° 003269. Solicitud de continuidad de subsidio de Acción Social para cuidado en Residencia Geriátrica, presentado por el DEM.-

14- Expediente N° 003270. Solicitud de continuidad de subsidio de Acción Social para cuidado en Residencia Geriátrica, presentado por el DEM.-

15- Expediente N° 003271. Solicitud de subsidio de Acción Social para cuidado en Residencia Geriátrica, presentado por el DEM.-

Asimismo, previo a la sesión, se reunirá la Comisión N°1 “Legislación e Interpretación” para tratar la reforma de Ordenanza N°239 presentada por el DEM.

La sesión será transmitida en vivo y en directo por la red social Facebook de la Municipalidad de Caseros.