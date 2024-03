Bomberos: Importante reunión de directores operaciones CUO

El lunes 18 por la tarde se reunieron de forma virtual los directores de operaciones de la Coordinación Única de Operaciones para trabajar en temas de agenda y gestión.

En principio, el director Cmte. Gral. Gustavo Nicola informó sobre las reuniones que mantuvo con el área de Cinotecnia del Ministerio de Seguridad y repasó el cronograma de actividades en torno a las próximas certificaciones regionales.

También habló del trabajo en conjunto con Protección Civil en función de las futuras certificaciones de pilotos de DRONES y de la participación en las mesas técnicas de INSARAG (Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate) y de CATAMP (Cámara Argentina del Transporte Automotor y de Mercancías y Residuos Peligrosos), tal como se viene haciendo en años anteriores.

Por otro lado, se compartió la proximidad de una reunión con el área de comunicaciones del Ministerio de Seguridad para seguir fortaleciendo dichas Brigadas como se hizo durante 2022-2023.

Además, se anunció un taller programado de SCI (Sistema Comando de Incidentes), capacitaciones en alerta temprana, y que ya se está trabajando en las certificaciones de brigadas de bomberos forestales para todas las Federaciones Provinciales. Por último, se hizo especial hincapié en la importancia del envío de información de relevamiento de intervenciones.

Del encuentro participaron los integrantes de mesa ejecutiva de CUO, Vicedirector 1° Cmte. Aarón Mendoza y el secretario Cmte. Gral. Leonardo Curciarello. Además, estuvieron los directores de operaciones Cmte. My. Martin Haag y subdirector Cmte. My Heber Hurst (Centro Sur), Of. Ppal Cristian Tola (3 de junio), Cmte. Gral. Marcelo Medina (FEBOCABA), Of. Ayte. Alfredo Gómez (Catamarca), Scmdte. Hugo Ríos (Chaco Central), Scmdte. Jorge Godoy (Chaco), Scmdte. Patricio Carrasco (Rio Negro), Of. Ppal. Daniela Alemis (Jujuy), Cmte. Ariel Farías (La Pampa), Scmdte. Eduardo Ratti (Misiones), Bombero Alberto Aguirre y subdirector de operaciones Diego Conde (Mendoza), Scmdte. Osvaldo Trogolo (Santiago del Estero), Sgto. 1° Sergio Trigo (San Juan), Cmte. Daniel García Camed (Tierra de Fuego), Cmte. My. Alejandro Brullo y subdirector Cmte. Esteban Jiménez (Santa Fe), Cmte. Darío Campos (Neuquén),Cmte. My. Ricardo Alcalde (La Rioja), Of. Ppal. Gustavo Albornoz y subdirector de operaciones José Luis Vega (San Luis), Of. Ppal. Elia Márquez Parada (Salta), Cmte. My. Emiliano Paredes (Justo Jose de Urquiza), subdirector de operaciones Cmte. My. Hugo Piriz (Provincia de Buenos Aires), subdirector de operaciones Cmte. Carlos Nosalevich (Entre Ríos) y como colaborador el Scmdte. Edgardo Balmaceda.