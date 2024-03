Primer día del canotaje en la Isla del Puerto

Se cumplió este viernes el primer día del Campeonato Argentino de Maratón y Stand Up Paddle, en la Isla del Puerto. Unos 250 palistas que representan a diferentes clubes de todo el país competirán hasta el domingo bajo la organización conjunta entre la Escuela Municipal de Canotaje, el Club Regatas Uruguay y la Federación Argentina de Canoas (FAC).

Categorías participantes: Preinfantiles, Infantiles, Menores, Cadetes, Junior, Senior y Master. Varones y Damas.

Embarcaciones: K1 – K2 – C1 – C2 – S U P – Travesía doble – 430 y S.U.P.:

Categorías: Femenino / Masculino. Junior, Open, Master.

Cronograma.

La actividad para el sábado es la siguiente

09:00 hs. K1 Master A – Masculino.

09:00 hs. K1 Master B – Masculino.

09:05 hs. K1 Master C – Masculino.

09:05 hs. K1 Master D – Masculino.

09:05 hs. K1 Master E – Masculino.

09:10 hs. K1 Master – Damas.

09:10 hs. C1 Master – Masculino.

11:00 hs. K2 Preinf. Masculino.

11:00 hs. K2 Preinf. Damas.

11:15 hs. K2 Infantiles – Masculino.

11:15 hs. K2 Infantiles – Damas.

11:30 hs. K2 Menores – Masculino.

11:30 hs. K2 Menores – Damas.

14:00 hs. K1 Senior – Masculino.

14:05 hs. K1 Senior – Damas.

14:10 hs. C1 Senior – Damas.

14:10 hs. C1 Senior – Masculino.

16:00 hs. Sup Promocional All Around.

16:05 hs. 430 y Touring – Promocional.

Domingo 24.

09:00 hs. K2 Cadete – Masculino.

09:00 hs. K2 Junior – Masculino.

09:05 hs. K2 Cadete – Damas.

11:00 hs. K2 Senior – Masculino.

11:00 hs. K2 Master – Masculino.

11:05 hs. K2 Senior – Damas.

11:05 hs. K2 Master – Damas.

11:05 hs. C2 Senior – Masculino.

13:00 hs. Stand Up Race Masc. y Damas.

13:05 hs. Touring Dobles.