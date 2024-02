Publicaron el listado de entidades inscriptas para integrar el Órgano de Revisión de Salud Mental de Entre Ríos

La Secretaría Ejecutiva del Órgano de Revisión de Salud Mental de Entre Ríos informa el listado de entidades inscriptas para integrar el organismo. Se trata de la Asociación de Usuarios, Familiares y Amigos de la Salud Mental (AUFASaM), para la categoría representante de asociaciones de usuarios y familiares del sistema de salud (art. 7 inc. d Ley 10445); la Asociación de Médicas/os Psiquiatras de la provincia de Entre Ríos (AMPER) y el Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincia de Entre Ríos (COTSER), para la categoría representante de profesionales y otros trabajadores de la salud (art. 7 inc. e Ley 10445); y la Asociación Civil Liga Argentina por los Derechos Humanos, para la categoría representante de organizaciones no gubernamentales abocadas a la defensa de los derechos humanos (art. 7 inc. f Ley 14445).

Se comunica que los postulantes presentados podrán realizar observaciones a las entidades postuladas dentro de los cinco (5) días de la publicación en el Boletín Oficial y en el sitio web del Órgano de Revisión.

También podrán hacerlo aquellas organizaciones y/o personas que tengan razones fundadas para señalar que alguna de las organizaciones que postularon: a) no cumple con los criterios de selección que aquí se aprueban; b) no han tenido compromiso con los valores democráticos y con la promoción y defensa de los derechos humanos, con especial énfasis en el resguardo de los derechos de los usuarios de los servicios de salud mental; o c) que existen pruebas suficientes de su participación en violaciones a los derechos humanos de las personas usuarias, o hubieran desarrollado actividades públicas contrarias a la Ley Nacional de Salud Mental o a su aplicación; de conformidad a lo establecido en el art. 10 del Reglamento para el procedimiento de selección.

Por cualquier consulta las personas o instituciones interesadas podrán comunicarse con la Secretaria Ejecutiva del Órgano de Revisión de Salud Mental (Córdoba 522, de Paraná), llamando a los teléfonos 0343-4209393/4 o escribiendo al correo electrónico organoderevisioner@jusentrerios.gov.ar.