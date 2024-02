Podría haber un nueva suba en los precios de los combustibles: A qué se debería

De momento, no hay ninguna información oficial por parte de las petroleras de que vayan a incrementar los precios. Sin embargo, fuentes de las estaciones de servicio nucleadas en CECHA afirmaron que el incremento estará en torno al 4%, principalmente por el traslado a precios que implicará la aplicación del impuesto a los combustibles (ICL) como factor principal.

Sube el impuesto a los combustibles

Desde marzo, el impuesto a los combustibles subirá 50%. Si la suba se traslada plenamente al precio de la nafta, podría aumentar 4,4% en la Ciudad de Buenos Aires y un 3,8% en Córdoba, según un informe del IARAF.

Si las petroleras decidieran trasladar la totalidad del impuesto y no absorberlo, el litro de nafta super pasaría en CABA de $750 a $783. En otras provincias, como puede ser Córdoba, de $858 a $891. Si bien las empresas podrían optar por bajar el precio del combustible para compensar la suba del impuesto y que no se traslade al surtidor, esto no es lo que suele ocurrir cuando se aplica el ICL.

En el caso del gasoil, el aumento del impuesto será de $21,29 de aumento en pico de surtidor. Porcentualmente sobre precios vigentes implicará una suba del 2,7%, estimó Cristian Bergmann, especialista en energía y titular de Bergmann y Asociados.

La aplicación de este impuesto se había congelado durante el gobierno anterior de Alberto Fernández. En febrero, el ministro de Economía, Luis Caputo, definió que se vuelva a aplicar, en cuotas. De hecho, se volvió una pieza fundamental en el plan oficial de sostener el superávit fiscal y mantener las cuentas públicas como «ancla» del programa. Según Caputo, este tributo aportará 0,5% del PBI a la recaudación durante el 2024.