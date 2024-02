Parque Sur y Regatas debutan en la Liga Federal

Regatas Uruguay y Parque Sur debutan hoy en la Liga Federal 2024 desde las 21. Los celestes serán locales de de BH de Gualeguay y los sureños en de Gualeguaychú para ante Racing.

Regatas Uruguay sólo mantuvo del plantel que fue sub campeón del Pre Federal a Facundo Barreto, Agustín Aguirre, Matías Riquelme, Francis Irungaray y Pedro Amoros y los juveniles del club. Además del cuerpo técnico que encabeza Alejandro Burgos. Mientras que contrato las vueltas de Guido Dellavedova, tras su paso por Atlético Tala y Parque Sur; y Amadeo Cherot. Además de Tomás Dell, Davor Charchir, Agustín Luter (ex Parque Sur) y el juvenil concordiense Juan Ignacio Giudice, quien viene de jugar en Sportivo San Salvador, y viene precedido de buenos antecedentes. Completarán el plantel los juveniles que integran las divisiones inferiores de la institución.

En Parque Sur regresa uno de sus mejores jugadores de las últimas temporadas, que integró los planteles que lograron los dos ascensos, como lo es Agustín Richard. Ayer a la tarde quedó arreglada su incorporación, que pasa a ser el refuerzo más importante para el plantel que dirige René Richard. Aún no está confirmada su presencia para el partido de esta noche.

Parque Sur para esta Liga además incorporó a Manuel Lado (ex Racing de Gualeguaychú), Jeremías Dreiling (ex Central Entrerriano de Gualeguaychú), Nahuel Hansen (ex Zaninetti), Ignacio Zapata (ex Estudiantes de Concordia), y Thiago Scévola, quien vuelve a jugar luego de estar inactivo por alguna temporada. Del plantel anterior quedan Matías Novello, Elnes Bolling, Federico Torres, y Thomas Arrebillaga. También los sureños utilizarán jugadores de sus divisiones inferiores.

La Lista de Buena Fe de Regatas

Guido Dellavedova, Agustín Aguirre, Facundo Barreto, Pedro Amoros, Tomás Dell, Amadeo Cherot, Matías Riquelme, Agustín Lutter, Davor Charchir, Juan Ignacio Giudici, Francisco Honeker, Alexander Lazza, Mateo Artusi, Faustino Lampazzi, Santiago González, Santiago Sotto, Francisco Barcos, Juan Ignacio Etchepare, Gonzalo Albornoz y Francis Irungaray.