Nueva semana en el vóley en Rivadavia

El martes comenzó una nueva semana de partidos por el nocturno de vóley en Rivadavia, con victorias para San Antonio de Paysandú en mujeres y de All Blacks en varones. Este jueves, viernes, sábado y domingo prosigue la actividad encuentros que definirán clasificación a semis de varios equipos.

La edición Nº 14 del torneo nocturno de Rivadavia, continúa con su desarrollo poniendo en escena una nueva semana de encuentros. Este martes por la noche fue la quinta jornada, la cual fue seguida por una muy buena cantidad de simpatizantes que tiene esta disciplina con la disputa de dos encuentros.

En primer turno por la Zona “B” de la rama femenina se presentaba Santa Rosa de San José para enfrentarse al Club Ciclista San Antonio de la ciudad uruguaya de Paysandú. Ambos venían de ganar en el debut, pero esta vez el triunfo se dio en favor del conjunto Charrúa por 2 sets a 0, parciales de 25 a 14 el primero y 25 a 18 el segundo. De esta manera el “Santo” tiene casi asegurada la continuidad en el certamen para las instancias de semifinal.

A su término era el turno de los varones con el enfrentamiento por la Zona B entre All Blacks y el Club Pescadores de Gualeguaychú. Buena victoria para el equipo de casaca negra, quienes se impusieron a los del sur entrerriano por 2 sets a 0, parciales de 25 a 18 y 25 a 20.

Resumen de la jornada del martes, en el comienzo de una nueva semana de encuentros del nocturno en Rivadavia:

CLUB CICLISTA SAN ANTONIO -Paysandú, ROU- (2) – (0) CLUB S y D SANTA ROSA -San José- (FEM – ZONA B)

(25/14 – 25/18)

CLUB PESCADORES -Gualeguaychú- (0) – (2) ALL BLACKS -C del U- (Masc – Zona B)

(18/25 – 20/25)

Estadio: Miguel A Gregori

Árbitro: M. Rebossio (Liga AVG)

El torneo tendrá actividad nuevamente a partir del día jueves, allí comenzará una seguidilla de programación que abarca además viernes, sábado y domingo. A continuación, el detalle de los partidos correspondientes a cada día:

JUEVES 15 DE FEBRERO

21.30 hs -> CLUB S y D LA ARMONÍA -Colón- vs CLUB LANÚS -C del U- (Fem – Zona B)

22.40 hs -> CLUB RIVADAVIA vs CLUB SAN JOSÉ -San José- (Masc – Zona C)

VIERNES 16 DE FEBRERO

21.30 hs ->CLUB RIVADAVIA vs CLUB SIRIO LIBANES -Gualeguaychú- (Masc – Zona C)

22.40 hs -> CLUB SOCIEDAD SPORTIVA -Gualeguay- vs CENTRO PELOTARIS -Paysandú, ROU- (Masc – Zona A)

SABADO 17 DE FEBRERO

20.00 hs-> CENTRO PELOTARIS -Paysandú, ROU- vs Need Voley (C del U) (Masc – Zona A)

21.15 hs-> LA SCALONETA -C del U- vs CENTRO PELOTARIS -Paysandú, ROU- (Masc – Zona A)

DOMINGO 18 DE FEBRERO

18.30 hs-> FUSION CONCORDIA vs CLUB WANDERERS -Paysandú, ROU- (Fem – Zona A)

19.40 hs-> GIMNASIA Y ESGRIMA -C del U- vs FUSION CONCORDIA (Fem – Zona A)

20.50 hs-> AMISTOSO FORMATIVO MASCULINO

22.10 hs-> CLUB RIVADAVIA vs FUSIÓN CONCORDIA (Fem – Zona A)

Muy completa la grilla de partidos, con varios debuts de equipos con ambiciones de lograr el título. La entrada general para cualquier día, tiene un costo de $300 con la cual el espectador participa de sorteos gentileza de los auspiciantes del torneo.

Voleibol – Club A. Rivadavia

Prensa Deportiva