En el marco de la temporada estival, y continuando con una nutrida agenda de actividades, la Municipalidad de Concepción del Uruguay llevará adelante una nueva edición del Carnaval para adultos mayores. El mismo se desarrollará el sábado 9 de marzo a partir de las 20:30 horas, en el “Hospitalito”, ubicado en Perú 74, entre las calles Galarza y Rocamora.

Es organizado por la Dirección de Adultos Mayores, dependiente de la Secretaría de Salud, Discapacidad y Derechos Humanos del Municipio.

Asimismo, el evento contará con la presencia de la Comparsa Aimará, Tupimanja, la Murga del Bicentenario y Fantasiosos, Grupo adultos mayores Baila Baila Como Quieras, y un cierre musical con Yvys Céspedes. También, habrá una cantina a beneficio de Escuela de Patín del Club San Martín y numerosos emprendedores locales.

Cabe destacar que esta será la segunda edición de la festividad, ya que la primera se realizó en el año 2019, previo a la pandemia por Coronavirus. Al contar con un gran número de participantes y un éxito rotundo, se decidió reactivarlo para el disfrute y recreación de los adultos mayores uruguayenses y aquellos que se encuentran en la ciudad.

Es importante señalar que el Carnaval es gratuito y abierto para todo público que desee acercarse al lugar, y se desarrollará bajo el lema “Y aunque voy para el Siglo no me pesan los males, que yo no cumplo años, yo cumplo Carnavales”.