Nocturno de voley en Rivadavia

Prosigue la actividad del Nocturno de voley con victorias el jueves para Armonía en mujeres y Rivadavia en varones. El fin de semana habrá partidos en ambas ramas el sábado y el domingo.

En la noche del jueves se llevó a cabo la sexta jornada de la Edición número 14 del Torneo nocturno de voleibol femenino y masculino que como todos los años organiza el Club Rivadavia. Ante un buen marco de público la fecha presentaba en su grilla el desarrollo de dos encuentros, uno femenino y el otro en rama masculina.

A primera hora se presentaba en el torneo el Club La Armonía de Colón enfrentando a Lanús de nuestra ciudad por la Zona B de la rama femenina. Una victoria muy trabajada obtuvo el elenco colonense, quien se quedó por 2 sets a 1 con el resultado final del partido. Los parciales fueron de 25 a 16 el primero para Armonía, 25 a 23 empataron las Granates en el segundo y 15 a 12 fue el tie-break en favor del conjunto «verde» para sumar un triunfo en su debut.

A segunda hora en rama masculina el local Rivadavia se medía ante el Club S y D San José por la Zona «C». Buena labor del Tricolor del barrio Santa Teresita quien se quedó con el resultado final por 2 sets a 0, parciales de 25 a 13 el primero y 28 a 26 el segundo. Un triunfo que lo mantiene aún en carrera de cara a la clasificación a semis.

Resumen de los partidos del jueves por la 6º jornada:

CLUB S y D LA ARMONÍA -Colón- (2) – (1) CLUB LANÚS -C del U- (Fem – Zona B)

(25/16 – 23/25 – 15/12)

CLUB RIVADAVIA (2) – (0) CLUB S y D SAN JOSÉ -San José- (Masc – Zona C)

(25/13 – 28/26)

Estadio: Miguel A Gregori

Árbitro: M Rebossio (Liga AVG)

Para el día sábado, el programa de encuentros será el siguiente:

20.00 hs-> CENTRO PELOTARIS -Paysandú, ROU- vs Need Voley (C del U) (Masc – Zona A)

21.15 hs-> LA SCALONETA -C del U- vs CENTRO PELOTARIS -Paysandú, ROU- (Masc – Zona A)

El domingo culminará la semana de partidos con la siguiente programación:

18.30 hs-> FUSION CONCORDIA vs CLUB WANDERERS -Paysandú, ROU- (Fem – Zona A)

19.40 hs-> GIMNASIA Y ESGRIMA -C del U- vs FUSION CONCORDIA (Fem – Zona A)

20.50 hs-> CLUB RIVADAVIA vs CLUB VILLA LAS LOMAS (Amistoso Sub 16 Masculino)

22.10 hs-> CLUB RIVADAVIA vs FUSIÓN CONCORDIA (Fem – Zona A)

Voleibol – Club A. Rivadavia

Prensa Deportiva