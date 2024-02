A falta de pocas fechas para culminar la etapa regular, el martes se jugaron dos encuentros con victoria de los equipos colonenses. El viernes habrá otros dos encuentros y el domingo es la anteúltima jornada de la fase clasificatoria con cuatro partidos.

Prosigue la actividad del torneo nocturno de voleibol que lleva adelante el Club Rivadavia en su Estadio Miguel Angel Gregori, en la noche del martes fueron dos encuentros los que se disputaron ante una muy buena concurrencia.

A primera hora en la rama femenina se presentaba Santa Rosa de San José enfrentándose a La Armonía de Colón, un cruce vital para la continuidad del conjunto sanjosesino en la competencia. Fue muy buena la presentación de La Armonía quien se impuso ante Santa Rosa por un doble 25 a 15 para sellar el global en 2 a 0 y lograr así la clasificación al cuadro de semifinales.

A su término, ya con la red subida hasta los 2,43 mts de altura era el turno de los varones con el enfrentamiento entre All Blacks y Colón Voley por la Zona «B». Sólida victoria del elenco colonense, quien se impuso ante los de nuestra ciudad por 2 sets a 0 parciales de 25 a 18 el primero y 25 a 21 el segundo.

Resultados del martes por la décima jornada del nocturno de voley en Rivadavia:

CLUB LA ARMONÍA -Colón- (2) – (0) CLUB S y D SANTA ROSA -San José- (Fem – Zona B) (25/15 – 25/15)

ALL BLACKS -C del U- vs COLÓN VOLEY (Masc – Zona B) (25/18 – 25/21)

Estadio: Miguel A Gregori

Árbitro: Matias Rebossio (Liga AVG)

La continuidad del torneo tendrá lugar este próximo viernes y domingo, el programa de encuentros será el siguiente:

VIERNES 23:

21.30 hs -> LA SCALONETA -C del U- vs CLUB SOCIEDAD SPORTIVA -Gualeguay- (Masc – Zona A)

21.30 hs -> CLUB SOCIEDAD SPORTIVA -Gualeguay- vs Need Voley (C del U) (Masc – Zona A)

Estadio: Miguel A Gregori

Árbitro: Marcela Vera (Liga AVG)

DOMINGO 25:

18.30 hs -> CLUB RIVADAVIA -C del U- vs CLUB WANDERERS -Paysandú, ROU- (Fem – Zona A)

19.45 hs ->CLUB WANDERERS -Paysandú, ROU- vs GIMNASIA Y ESGRIMA -C del U- (Fem – Zona A)

21.00 hs ->CLUB WANDERERS -Paysandú, ROU- vs CLUB PESCADORES -Gualeguaychú- (Masc – Zona B)

22.15 hs ->ALL BLACKS -C del U- vs CLUB WANDERERS -Paysandú, ROU- (Masc – Zona A)

Voleibol – Club A. Rivadavia

Prensa Deportiva