Mario Ernesto Wurst: «El gol más importante del fútbol de Concepción»

Aun los futboleros uruguayenses y más los hinchas de Atlético Uruguay recordaban

aquel glorioso equipo decano del 75, que estuviera a tan pocos minutos de ser el primer

equipo entrerriano en clasificar a un Nacional, surgían en la memoria los nombres de Aldo

Urquiza, “el Zurdo” Velázquez, “Licho” Sosa, “Bartolo” Gómez, y los más fanáticos hasta

recordaban el relato de Miguel Alfredo Etcheverry y la tristeza de aquella tarde del 11 de

mayo en Posadas.

Pero el fútbol da revancha y no siempre de inmediato, debieron pasar casi 9 años, para

la edición 1983/84 Atlético se preparó de la mejor forma posible con refuerzos locales y los

mejores de la zona y si bien debutó con una derrota ante Atlético Paraná por 2 a 0, no volvería perder en esa primera ronda, incluso se tomó revancha de los paranaenses por el mismo score.

Así llegó el momento de definir con Renato Cesarini de Rosario, el primer partido en

Concepción del Uruguay, 1 a 0 para Atlético, el mismo que 9 años antes había obtenido frente Mitre de Posadas, y la posibilidades de definición las mismas.

La noche del 28 de enero de 1984 era de nervio y tensión, pero también de mucha

esperanza, “El Decano” tenía un muy buen equipo, un número importante de hinchas pudo

viajar hasta el Parque Independencia y estar presente, el resto de la ciudad siguiendo la

trasmisión de LT 11, ya no estaban Etcheverry en los relatos ni comentaba el profesor Visagno, Rodriguez y Spiro eran la nueva dupla que encabezaba el equipo deportivo de la radio.

24 minutos del primer tiempo y atacan los locales, corta Martinez y sale con Sturm,

interceptan los rosarino y nuevamente aparece el “Maca” para cedérsela a su hermano y

explotar la velocidad de “La Liebre”, quien la cruza a la izquierda para que Wurst defina a la

red, estalla la voz de “Tónico” gritando el gol y los corazones de toda una ciudad celebran.

Están más cerca la gloria, el partido sigue, los Rosarinos se pone 2 a 1, y el recuerdo del 75 inunda la memoria: “No puede ser igual”. Y no lo fue, ganó Renato Cesarini 2 a 1. ¿Pudo haber convertido el tercero? Sí. ¿Pudo empatar Atlético? También es cierto. Pero fue 2 a 1 y en las mentes y corazones quedaron registrados los nombres de aquellos gladiadores y

especialmente uno, Mario Ernesto Wurst, “Chijete”, porque su gol valió la clasificación, nada

menos que al torneo más importante que podía aspirar a participar un club del interior en ese momento, por eso no tengo dudas que su gol es el más importante de la historia del fútbol uruguayense. Parafraseando al himno de la ciudad, “tu nombre me sabe a gloria”, Mario “Chijete” Wurst.

Elìas Almada

Correo electrónico: almada-22@hotmail.com