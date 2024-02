Juegos en el nocturno de vóley en Rivadavia

Con una variada programación de partidos en ambas ramas, se completaron los encuentros el fin de semana por el nocturno de vóley en Rivadavia. Esta semana comienza el tramo final de la fase clasificatoria con partidos el martes, viernes y domingo.

El fin de semana hubo mucha actividad por la 14º edición del nocturno de vóley que organiza el Club Rivadavia, con varios partidos que han marcado la suerte de algunos equipos de cara a la clasificación a las instancias finales del certamen.

En la noche del viernes se iban a desarrollar dos encuentros correspondientes a la rama masculina. En el primero Sirio Libanés de Gualeguaychú se impuso ante el local Rivadavia por dos sets a cero parciales de 25 a 20 y 25 a 14. A su término debutaba el actual campeón Sociedad Sportiva de Gualeguay ante el Centro Pelotaris de Paysandú en el partido destacado de la fecha. La victoria quedó en manos del conjunto Sanducero en sets corridos, parciales de 25 a 21 y 25 a 21.

Resumen de la jornada del viernes:

CLUB RIVADAVIA (0) – (2) CLUB SIRIO LIBANES -Gualeguaychú- (Masc – Zona C)

(20/25 – 14/25)

CLUB SOCIEDAD SPORTIVA -Gualeguay- (0) – (2) CENTRO PELOTARIS -Paysandú, ROU- (Masc – Zona A)

(21/25 – 21/25)

Estadio: Miguel A Gregori

Árbitro: Matias Rebossio (Liga AVG)

El día sábado el programa también era de dos encuentros con doble participación del elenco Uruguayo de Pelotaris de Paysandú. Una destacada actuación tuvo el equipo Sanducero, imponiéndose en ambas presentaciones por dos sets a cero. El primer rival que tuvo en frente el equipo “vasco” fue Need Voley de nuestra ciudad a quien venció con parciales de 25 a 14 y 25 a 13, luego en el segundo la victoria que le valió la clasificación a semis la obtuvo ante La Escaloneta y fue con parciales de 25 a 9 y 25 a 18.

CENTRO PELOTARIS -Paysandú, ROU- (2) – (0) Need Voley (C del U) (Masc – Zona A)

(25/14 – 25/13)

LA SCALONETA -C del U- (0) – (2) CENTRO PELOTARIS -Paysandú, ROU- (Masc – Zona A)

(09/25 – 18/25)

Estadio: Miguel A Gregori

Árbitro: Marcela Vera (Liga AVG)

Culminó esta extensa semana de partido el dia domingo, en donde se desarrollaron tres encuentros correspondientes a la Zona “A” de la rama femenina. Fusión Concordia iba a tener triple presentación en su primera participación en el nocturno de vóley, enfrentando en primera hora a Wanderers de Paysandú. Entretenido partido que quedó en manos de las concordienses por 2 sets a 1, parciales de 25 a 15 el primero para Fusión, luego empataron las chicas “Charrúas” en el segundo por un parcial de 25 a 20 y la definición que se estiraría al tie-break. Allí Fusión Concordia jugó mejor para quedarse con el set por 15 a 11. A su término y tras un breve descanso, las concordienses se enfrentaban a Gimnasia y Esgrima imponiéndose por 2 sets a 0 parciales de 25 a 12 y 25 a 10 para obtener su segunda victoria consecutiva. Tras ese encuentro se desarrolló un encuentro amistoso de categoría sub 16 masculina entre los juveniles de Rivadavia y Villa Las Lomas, con la idea de brindarle un tiempo para el descanso y estiramiento a las chicas de Concordia. El resultado del amistoso fue de 2 sets a 0 para los juveniles dueños de casa.

El cierre de esta jornada estuvo a cargo de Rivadavia y Fusión Concordia, buena victoria para las chicas anfitrionas por 2 sets a 0, parciales de 25 a 21 el primero y de 29 a 27 muy peleado el segundo set.

FUSION CONCORDIA (2) – (1) CLUB WANDERERS -Paysandú, ROU- (Fem – Zona A)

(25/15 – 20/25 – 15/11)

GIMNASIA Y ESGRIMA -C del U- (0) – (2) FUSION CONCORDIA (Fem – Zona A)

(12/25 – 10/25)

CLUB RIVADAVIA (2) – (0) CLUB VILLA LAS LOMAS (Amistoso Sub 16 Masculino)

CLUB RIVADAVIA (2) – (0) FUSIÓN CONCORDIA (Fem – Zona A)

(25/21 – 29/27)

Estadio: Miguel A Gregori

Árbitro: Javier Céspedes (Liga AVRU)

La continuidad del torneo tendrá lugar este martes, el programa de partidos es el siguiente:

21.30 hs -> CLUB LA ARMONÍA -Colón- vs CLUB S y D SANTA ROSA -San José- (Fem – Zona B)

22.40 hs -> ALL BLACKS -C del U- vs COLÓN VOLEY (Masc – Zona B)

Estadio: Miguel A Gregori

Árbitro: Matias Rebossio (Liga AVG)

Voleibol – Club A. Rivadavia

Prensa Deportiva