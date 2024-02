Información de Villa Elisa

Última visita teatralizada de la temporada estival en la Estancia Museo El Porvenir: La puesta en escena de «Una estancia con historias» sigue conmoviendo a grandes y chicos.

Este sábado 24 de febrero, a las 19: 30 horas, se llevará a cabo la última visita teatralizada en la vieja casona, hoy convertida en museo.

Se invita al público en general a reservar su lugar (cupos limitados) para dicha función, comunicándose vía whatsapp al 3447 436203.

La entrada tendrá un valor de $2000 (general a partir de los 12 años) y $1500 (jubilados y residentes de la micro región Tierra de Palmares).

Organizado por las áreas de Turismo, Cultura y Museo de la Municipalidad de Villa Elisa esta propuesta teatral, fue inspirada en un guion escrito por el historiador Marcelo Orcellet sobre el fundador de la ciudad, Héctor de Elía y la dirección del Profesor Raúl “Pipi” Deymonnaz. El grupo de actores está integrado por: Candela Barreto Villalonga, Federico Basso, Tomás Bondaz, Iván Bourlot, Avril Carroz Conre, Laina Deymonaz, Juan Espiga, León Gerard, Maia Gerard, Ana Hauteville, Tian Mendara, Francisco Orcellet, Pierina Perrón, Matías Requelme, Betiana Rodríguez, Josefina Roude, Emilia Torrent y Gabriel «Guyi» Modernel.

Camiones dispondrán de un camino 100% afirmado en el ingreso a la ciudad: Este miércoles, una cuadrilla municipal comenzó con el afirmado de la calle pública en prolongación de Bvard. Churruarín, pasando Ruta Nacional 130.

Con estos trabajos se busca optimizar las condiciones de la calzada con el propósito de favorecer la circulación especialmente de aquellos camiones que tomen la arteria para dirigirse a la futura playa de estacionamiento de índole privada.

Las tareas de consolidación con broza se desarrollan sobre un tramo de 900 metros.

La puesta en funcionamiento de este sector privado de estacionamiento redundará en una considerable disminución del tránsito de vehículos de gran porte en la ciudad, beneficiando el orden y la seguridad vial.

Aprovechado la presencia de maquinaria en la zona, se trabaja además en la reposición de material a la vera de la Ruta 130, metros antes de la curva de ingreso a la ciudad.

Tenis: el Circuito de Menores 2024 tendrá su inicio en Villa Elisa: Se jugará en nuestra ciudad la primera fecha del Circuito de Menores 2024 en las categorías Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18.

Este importante torneo nacional de tenis, que cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Villa Elisa, reunirá a jóvenes representantes en la rama masculina y femenina.

Los partidos se desarrollarán durante este viernes 23 y sábado 24 de febrero a partir de las 8:30 de la mañana en las canchas de tenis del Club Progreso Villa Elisa y Termas Villa Elisa.

Participarán jugadores de distintas localidades entrerrianas como Crespo, Concordia, Concepción del Uruguay, Chajarí, Paraná, Gualeguaychú, Colón y Villaguay. A ellos se sumarán tenistas de Capital Federal y la República Oriental del Uruguay.

La entrada para disfrutar del espectáculo deportivo es libre y gratuita.

Se mejora el tránsito vehicular sobre un camino vecinal: Una cuadrilla dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Villa Elisa se encuentra por estas horas abocada al trabajo de limpieza y mejora del camino vecinal que va desde la estación de servicios ubicada en ruta 130, acceso a la ciudad, hacia calle Buenos Aires.

Se trata de tareas de mantenimiento teniendo en cuenta el alto tránsito de la misma. Allí se está levantando el nivel del camino, recolectando el material existente disperso sobre la arteria y banquinas.

Por otro lado, se realiza limpieza y se abren las cunetas laterales con el fin de facilitar el desagüe pluvial en días de lluvia.