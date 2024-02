Frigerio e intendentes suscribieron un compromiso para transparentar cuántos funcionarios hay y cuánto cobran

“Todo lo que no podamos mostrarle a la gente, todo lo que no podamos transparentarle a la sociedad, no lo tenemos que hacer más o está mal hecho”, expresó el gobernador Rogelio Frigerio. Destacaron los avances de los municipios en la apertura de la información pública.

Con el objetivo de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la apertura de datos en el ámbito gubernamental, el gobernador Rogelio Frigerio e intendentes de todas las fuerzas políticas suscribieron el Compromiso de Transparencia y Apertura Gubernamental. Fue este martes, en el Centro Provincial de Convenciones.

Durante el acto, el mandatario explicó que transparentar la información pública “es recuperar la confianza de la gente en la política, para que la política vuelva a ser lo que nosotros creemos: la principal herramienta de transformación social”.

“Tiene que ver con lo que la gente está esperando de nosotros, pero de todos nosotros. Esto es algo colectivo de aquellos que creemos realmente que tenemos que recuperar esa confianza perdida de la gente en la política para poder llevar a cabo nuestro trabajo de la mejor manera posible”, continuó.

En esa línea, Frigerio remarcó que “todo lo que no podamos mostrarle a la gente, todo lo que no podamos transparentarle a la sociedad, no lo tenemos que hacer más o está mal hecho. Por eso también hemos decidido terminar con los gastos reservados en el gobierno de la provincia. Si no lo podemos mostrar, no se hace más. Si no podemos mostrar cuánto ganan los funcionarios es porque algo mal está pasando. Si no podemos mostrar cuál es la nómina de empleados públicos de una provincia, de un municipio, y la escala salarial, es porque algo distinto tenemos que hacer”.

A través de la firma del acta, en el marco del programa Entre Ríos Transparente, los gobiernos de la provincia y de los municipios se comprometen a publicar en los próximos 30 días, de manera periódica y accesible, sus nóminas de funcionarios, incluyendo información sobre sus cargos, y dependencia jerárquica; la escala salarial de los funcionarios públicos y declaraciones juradas sintéticas de los funcionarios públicos hasta el tercer nivel de gestión.

El mandatario puso de relieve que el “espíritu” del programa, así como también de la ley de Transparencia y Ética Pública, es “conciliar a la gente con la política”. “Que los vecinos vuelvan a creer en nosotros. Que vuelvan a creer también en que podemos dar el ejemplo de lo que la gente y la sociedad está necesitando en un momento tan difícil, tan complejo como este”, agregó.

“Con 57 por ciento de pobreza no podernos darnos el lujo de nada, tenemos que ser los más austeros de la historia de la Argentina y de nuestra provincia, y tenemos que mostrarlo. Tenemos que poder abrir las ventanas, abrir las puertas de la administración pública para que entre la luz. Pero no es solo una tarea, insisto, del gobierno provincial ni de un gobernador, ni de su equipo; es la tarea de todos, de todos los intendentes, legisladores”, concluyó Frigerio.

Por su parte, los intendentes justicialistas remarcaron que “varios de nuestros municipios se encuentran trabajando hace tiempo en los ejes de gobierno abierto y datos abiertos, como así también en modernización del Estado y de la administración”.

También hicieron foco en la “reciprocidad” entre las gestiones locales y la provincia, y destacaron “la labor seria que vienen realizando los equipos de trabajo municipales”.

Consejo provincial de modernización

En esa línea, Frigerio agradeció a los intendentes, “independientemente del color de la camiseta partidaria”, por unirse “a esta misión”; y destacó el esfuerzo que hicieron muchos de ellos para “afrontar los desafíos de la transformación digital por su cuenta”.

“Esto es de todos”, puntualizó y reiteró que se creará “un Consejo Provincial de Modernización, que va a servir para intercambiar experiencias y buenas prácticas entre los distintos niveles de gobierno”.