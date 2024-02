En Villaguay un jurado popular declaró culpable a un hombre por tentativa de homicidio

Tal como lo informáramos oportunamente en 03442, se realizó en el Centro de Convenciones Papa Francisco (Av. Raúl Alfonsín 1853) de la ciudad de Villaguay un juicio por jurados en el cual se debatió si un hombre era o no culpable de la tentativa de homicidio agravado en perjuicio de su ex esposa.

Luego de tres jornadas de debate, un jurado popular declaró hoy culpable al acusado Norberto Sebastián Romero de 60 años, del delito de Homicidio en grado de tentativa calificado por la relación de pareja y haber sido cometido en un contexto de género, en calidad de autor (arts. 42,45, 80 inc. 1 y 11 del Código Penal.

El veredicto se conoció esta mañana en el Centro de Convenciones Papa Francisco, de la ciudad de Villaguay, tras lo cual el juez técnico, Nicolás Gazari, vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay, dispuso que el imputado siga cumpliendo prisión preventiva en la Unidad Penal Nº 3 de Concordia hasta que la sentencia quede firme.

La audiencia de cesura, durante la cual las partes expondrán sus argumentos sobre la condena que deberá cumplir Romero., será el próximo 7 de marzo, a las 9, en el salón de audiencias del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay.

Respecto al hecho, ocurrió el 28 de julio de 2023 en horas de la noche, cuando Romero fue al domicilio de su hijo , donde se encontraba la madre de éste (que era su ex pareja), Liliana Graciela Schultz, y tras una discusión con su ex pareja , buscó un arma y le disparó al pecho, con la fortuna que no salió el balazo.

El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal Mauro Quirolo, en tanto que el imputado fue asistido por el defensor oficial Ernesto Figún.

Se trató del septuagésimo noveno juicio por jurados realizado en Entre Ríos desde la vigencia de este sistema de juzgamiento penal.