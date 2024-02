En suplementario, Rocamora se quedó con las manos vacías

Tomás de Rocamora perdió este domingo 112-108 (98-98) frente a Villa Mitre de Bahía Blanca por la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol. El Rojo jugó su mejor partido como visitante pero no lo pudo cerrar en el final del reglamentario y el rival lo aprovechó para ganar. El base Jano Martínez fue la figura en el Dow Center con un doble doble de 16 puntos y 21 asistencias. Álvaro Chervo fue el goleador con 34 unidades. Matías Caire volvió a destacarse, esta vez con 27 puntos.

Después de haber redondeado su mejor actuación en la ruta en lo que va de la temporada, Rocamora se quedó sin pólvora en los pasajes finales del tiempo reglamentario, dejó con vida a Villa Mitre y éste aprovechó el envión que traía para igualar el partido, forzar el tiempo extra y terminar ganando ante su gente.

En resumidas cuentas fue un partidazo el que regalaron los dos en Bahía Blanca. Rocamora salió muy enchufado a jugar el partido, sacó dos veces 7 puntos de ventaja en el primer cuarto y hasta obligó a un tiempo muerto de Gastón Fernández. Caire y Repetti fueron los líderes de las ofensivas. Sobre el cierre, un buen ingreso de Javier Bollo le permitió al local llevarse el parcial 27-24.

Se escapó por seis Villa Mitre en el inicio del segundo tramo pero Rocamora no se achicó (30-30), buenos ingresos desde el banco de Occhi, Fernández y Santiago Candia; sobre todo de éste último que clavó dos triples decisivos. El Rojo se fue arriba 39-46.

Rocamora siguió enchufado en el tercer cuarto, marcas agresivas hicieron que Pennacchiotti y Harina casi no pesaran en el juego. Todo lo del local pasó por las manos de Chervo. Un triple de Repetti puso el tablero 48-62 y ya sobre la chicharra nuevamente apareció Candia para sumar otros dos terribles bombazos (61-74).

En el último cuarto la mano caliente de Caire llevó a que Rocamora saque la máxima de la noche (63-79). Sin embargo, esos 16 puntos no fueron suficientes porque en la continuidad Villa Mitre metió un parcial 14-2 y se puso en partido (77-81). El hasta bien bien controlado Pennacchiotti fue determinante pero no tanto como los dos triples en el final que sumó Álvaro Chervo para igualar el partido en 98. Rocamora no estuvo claro en los últimos 40 segundos y lo pagó caro.

Villa Mitre forzó el tiempo extra con las tareas descomunales de Jano Martínez y Chervo y en esos cinco minutos finales aprovechó todo. Harina volvió a decir presente y Rocamora no estuvo fino, sobre todo desde la línea. Sabor amargo para el Rojo por el resultado pero no así por un rendimiento que tuvo momentos muy buenos aunque no alcanzaron para conseguir el triunfo.

Mauricio Galarza

Prensa Rocamora

Fotos: Prensa Villa Mitre