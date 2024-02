Con la presencia de la vicegobernadora, Alicia Aluani, se llevó a cabo el acto de ingreso en la UCU

Este lunes las autoridades dieron la bienvenida a 1500 estudiantes ingresantes, de carreras presenciales y a distancia. La ceremonia contó con la presencia de la vicegobernadora, Alicia Aluani, la viceintendenta, Rosana Sosa Zitto y familiares de estudiantes.



Este lunes por la tarde se llevó a cabo el acto de ingreso en la Universidad de Concepción del Uruguay. Alrededor de 1500 estudiantes comenzaron el ciclo introductorio en más de 10 carreras, tanto presenciales como a distancia. Durante la ceremonia se entregaron, además, becas de estudio a los alumnos con mejor promedio en 2023.

En primer lugar, la vicegobernadora, Alicia Aluani, se dirigió a los estudiantes y remarcó: «Cuando miraba las caritas de los ingresantes me emocioné porque recordé cuando entré a la universidad, con esa mochila cargada de emociones, con el desafío de terminar una carrera, no defraudar y no defraudarse a uno mismo».

Y continuó: «Estudiar implica esforzarse para llegar a un objetivo, ser profesional e insertarse en la sociedad. Elegir una carrera es una tarea muy lejana pero el tiempo pasa muy rápido. Vivan la vida universitaria intensamente».

Además, destacó: «Quiero que los profesionales se sientan acompañados por el Gobierno. Somos una provincia pujante y necesitamos profesionales que se involucren con esta tierra».

A su tiempo, el Rector de UCU, Dr. Héctor Sauret «Saludamos a los estudiantes que ingresan y los invito a caminar por nuestra institución, inspirada por la historia local y nacional. Repasemos cómo ejercitamos nuestra ciudadanía», resaltó.

En ese sentido, el Vicerrector Académico, de Comunicación y Desarrollo Regional, Prof. Carlos Neumann indicó: «Los ingresantes estudiarán en la sede central pero también en los centros regionales como el de Gualeguaychú, Rosario, La Paz y Corrientes».

«La Universidad se expandió con sus centros regionales y la modalidad a distancia alcanza a todo el país. Tenemos alumnos incluso del exterior y es una vinculación que tenemos, además, desde la presencialidad con la Maestría Binacional en Gestión de Cultivos».

Durante la ceremonia participaron la vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani; la viceintendenta de Concepción del Uruguay, Rosana Sosa Zitto; el Rector de UCU, Dr. Héctor Sauret; el rector de la Universidad Adventista del Plata, Horacio Rizzo, autoridades de la institución, estudiantes y sus familiares e internos de La Fraternidad.