Comunicado de la agrupación Unidos por Gimnasia

A continuación, reproducimos textual el Comunicado.

«Comunicado importante a Hinchas, Socios, y a toda la comunidad Gimnasista.

Consideramos que es importante aclarar determinadas situaciones y aspectos del momento actual y de las cosas que han ido sucediendo y que siempre hemos informado con claridad y transparencia, tal cual era nuestro compromiso.

Desafortunadamente hemos llegado a un momento que entendemos de no retorno respecto a las negociaciones que se venían gestionando con el grupo inversor, y en el marco de un gran proyecto, que hemos propuesto a la Comisión Directiva actual el día 13 de noviembre pasado y que hasta ahora hemos estado llevando adelante desde la Agrupación Unidos por Gimnasia.

Un proyecto absolutamente Innovador, que tenía como premisa potenciar a nuestro club, la llegada de inversiones, una gestión de calidad, renovación, nueva infraestructura, renovación de estadio, vestuario, proyectos de canchas con césped sintético, alojamiento para jugadores, gimnasio propio, y rodear a nuestros jugadores de las mejores herramientas para su desarrollo, todo lo que gimnasia estamos convencidos que merece, además de objetivos deportivos claros a corto, mediano y largo plazo. No sólo involucraba recursos materiales, sino también recursos humanos, habiendo logrado convocar a importantes profesionales, líderes, ídolos institucionales que se sumaban a trabajar y apoyar visualizando un gran y positivo cambio.

Hoy tenemos que decir con mucha pena que hasta acá hemos llegado.

Esta decisión se ha tomado debido a dificultades y desacuerdos surgidos durante el proceso. Queremos aclarar que, a pesar de los esfuerzos, las reuniones mantenidas y los acuerdos “de palabra” tomados con miembros de la Comisión Directiva actual, y del COMPROMISO ASUMIDO de llamar a una asamblea extraordinaria, y del llamado a elecciones anticipadas en enero, cuestión que era clave no solo para asegurar una gestión integral y sólida, y a largo plazo, sino sosteniendo lo que cualquier institución democrática seria tiene que hacer: respetar el estatuto y a la asamblea de socios como máximo órgano de gestión.

A hoy, no solo no se llamó a asamblea sino además se manifestó, seguir de la misma manera hasta junio 2024 “PORQUE ESTÁ TODO BIEN”, y volver a armar una CD digitada desde la oficina del jefe. Además, entendiendo que ningún proyecto puede ser exitoso si quienes lo lideran no estarán convencidos de estar en donde hoy están y que así lo han manifestado, desde el Presidente Actual a varios de los dirigentes, insistiendo en no querer continuar frente al club.

Al día de hoy no se avanzó en nada de eso, por el contrario, se fue dilatando el tema, generando rumores sin sentido y provocando un innecesario desgaste de quienes cuya única intención era la de asumir el compromiso de un club mejor.

Esta decisión ha sido tomada tras un profundo análisis y de intentar por muchos caminos la de lograr el entendimiento. Ser serios, respetar la palabra, pensar en el socio y hacerlo parte.

Aún durante el proceso nos pusimos al frente de comunicar a todos e ir haciendo conocer el proyecto, incluso compartiendo notas periodísticas con el actual presidente, a donde él mismo comunicaba que estaba todo acordado y su intención de alejarse lo antes posible de la dirección del club, con el compromiso asumido de convocar a asamblea, llegando esta agrupación a asumir incluso la presentación del DT, hacer conocer el proyecto y la actualidad del club, con el total aval de la CD actual, ya que incluso todo fue comunicado por los canales oficiales en redes de la Institución.

El proyecto tenía como lineamiento #gimnasiaaprimera2030, el más ambicioso y el mejor a largo plazo para Gimnasia y Esgrima de Entre Ríos.

Hay que ser claros y transparentes y también responsables, el desgaste y las complicaciones surgidas en la implementación del proyecto, sin dudas se deben, en gran medida a las idas y vueltas constantes del jefe de la Comisión Directiva y su confusión de que el club es propiedad de unos pocos. Aun cuando muchos miembros de la conducción actual, estaban absolutamente convencidos de que una renovación, y que un proyecto como éste era el camino y se lo hacían saber así.

Nos enfrentamos a obstáculos dolorosos, faltas de respeto y, desafortunadamente, algunos individuos han demostrado actitudes poco democráticas y que van en contra de la visión de un club unido y sin individualismos. Intentamos subsanar las diferencias, pero los tiempos apremian y la seriedad debe ser acorde también a la posibilidad de encarar un trabajo con el suficiente tiempo.

Creemos firmemente que ningún nombre debe estar jamás por encima de la institución y rechazamos cualquier intento de poner intereses personales antes que los del club.

Vale la pena destacar qué{e salvo dos o tres personas, casi todos los miembros de la CD actual, muchos de ellos incansables colaboradores, nos han manifestado el apoyo para continuar con nosotros trabajando con esa visión moderna, amplia y democrática.

A pesar de este revés, queremos expresar nuestro deseo de que, como gimnasistas, el 2024 depare un futuro auspicioso para Gimnasia y Esgrima de Entre Ríos. Nuestro compromiso sigue intacto.

Seguiremos estando presentes, desde el lugar que nos toque, demostrando nuestro apoyo inquebrantable al club que amamos.

Reiteramos nuestro compromiso con el bienestar y el éxito de Gimnasia y Esgrima de Entre Ríos. Agradecemos a la comunidad gimnasista y a todos aquellos que confían y confiaron, por su apoyo y comprensión en este proceso y los invitamos a sumarse en este equipo, más fuerte que nunca, para seguir insistiendo en que un mejor club es posible!.

Con respeto y compromiso gimnasista!

AGRUPACIÓN UNIDOS POR GIMNASIA».