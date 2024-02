Comienza el Nocturno de voleibol en Rivadavia

Este viernes se pondrá en marcha la edición 2024 del torneo nocturno de voleibol femenino y masculino en el Estadio del Club Rivadavia. Con un total de 20 equipos participantes, el certamen se extenderá hasta el primer fin de semana de marzo.

Una nueva edición del torneo nocturno de voleibol se pondrá en marcha este viernes en el Estadio Miguel A Gregori del Club Rivadavia. Éste será el torneo número 14 que lleva adelante la entidad tricolor del Barrio Santa Teresita y contará con la participación de 20 equipos, provenientes de Gualeguaychú, Gualeguay, Colón, San José, San Salvador, Concordia, Paysandú -ROU-, sumados a los representantes de nuestra ciudad.

En la rama femenina serán 8 equipos divididos en dos zonas de cuatro los que buscarán quedarse con el título de esta edición 2024. Las Zonas «A» y «B» están conformadas de la siguiente manera:

Zona «A»: Club Rivadavia -C del U-, Club Wanderers -Paysandú, ROU- Fusión Voley -Concordia-, Club Gimnasia y Esgrima -C del U-

Zona «B»: Club Social La Armonía -Colón-, Club Ciclista Paysandú -Paysandú, ROU-, Club S y D Santa Rosa -S José-, Club Lanús -C del U-

Por el lado de los varones serán 12 equipos los que animen esta nueva edición, los cuales se han dividido en tres zonas de cuatro equipos. Las mismas estarán conformadas por:

Zona «A»: Club Sociedad Sportiva -Gualeguay-, La Scaloneta -C del U-, Centro Pelotaris -Paysandú, ROU-, Need Voley -C del U-.

Zona «B»: Colón Voley, Club Wanderers -Paysandú, ROU-, Club Pescadores -Gualeguaychú-, All Blacks -C del U-.

Zona «C» : Progreso Unidos -S. Salvador-, Club Rivadavia -C del U-, Club Sirio Libanes -Gualeguaychú-, Club S y D San José.

Para ambas ramas, la definición del certamen se hará en instancias de semifinal. Para la rama femenina clasificarán los dos primeros de cada serie y para la masculina accederán los primeros de cada zona y el mejor segundo. Los días de juego serán entre semana con la programación de dos partidos y los fines de semana en donde habrá un programa de tres encuentros.

Para la primera noche del torneo, el programa de encuentros será el siguiente:

21.30 hs: CLUB LANUS -C del U- vs CLUB S y D SANTA ROSA -S. José- (Femenino – Zona «B»)

22.40 hs: LA SCALONETA -C del U- vs NEED VOLEY -C del U- (Masculino – Zona «A»)

Estadio: Miguel A Gregori

Árbitro: Javier Céspedes (Asoc Voley Rio Uruguay)

La entrada general tendrá un costo módico de $300 por persona, con la cual el espectador participará de sorteos gentileza de los auspiciantes del Torneo. Además, contará con el habitual servicio de cantina a precios accesibles para la comodidad de los presentes.