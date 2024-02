Caseros adhirió al Programa “Entre Ríos Transparente”

El Presidente Municipal, Oscar Francou, estuvo en la ciudad de Paraná donde firmó el Acta “Adhesión Compromiso Provincial de Transparencia y Apertura Gubernamental” junto al Secretario de Modernización de la Provincia de Entre Ríos, Emanuel Gainz.

A través del mismo, el Municipio adhiere a este Acuerdo que se enmarca dentro del Programa “Entre Ríos Transparente” firmado por el Gobernador, Rogelio Frigerio, comprometiéndonos a fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la apertura de datos en el ámbito gubernamental.

Asimismo, el Intendente Francou estuvo presente en la presentación del Programa que contó con la presencia del Gobernador de la Provincia, Rogelio Frigerio, quien en la apertura de su alocución agradeció “a todos los intendentes por sumarse a esta iniciativa”.

Además, el Gobernador señaló que “todo lo que no podamos mostrar, todo lo que no podamos transparentar, todo lo que la gente no tenga acceso a ver está mal, y tenemos que cambiarlo”, objetivos que busca cumplir este programa.