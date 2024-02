A dos semanas de su desaparición, continúa la búsqueda de joven uruguayense

Se cumplieron este martes 14 días (dos semanas) de la desaparición del joven convecino Gonzalo Schab, de 30 años, quien fuera visto por última vez el 23 de enero, a las 8 de la mañana, cuando salió de la casa de un familiar, en Concepción del Uruguay.

Tras su desaparición, la familia dio aviso a las autoridades y acudió a la Fiscalía tratar de logar respuestas respecto de las actuaciones que se están concretando para determinar donde se encuentra el muchacho.

Los familiares están muy preocupados y señalaron a colegas de diario UNO que “No sabemos nada, Fuimos en primer lugar a la Comisaría Primera y luego a la Fiscalía, donde nos dijeron que el fiscal a cargo, Eduardo Santo, estaba de vacaciones. Nos dijeron que teníamos que volver el 14 de febrero”.

La mujer explicó que en sede judicial le sugirieron como alternativa realizar nuevamente la denuncia, que en principio había sido radicada oportunamente en sede policial. “Él no está bien, aunque no cursaba un tratamiento, no puede andar solo. Queremos saber si está bien; todo esto es desesperante porque no sabemos si lo están buscando o si nosotros lo seguimos buscando”, se lamentó.

Según se describió, Gonzalo Schab tiene una altura aproximada de 1,70 metros; su cabello es largo y de color castaño oscuro; tiene ojos de color marrón; su tez es blanca y su contextura, delgada. Como detalle particular, al momento de su desaparición llevaba barba.

La última vez que lo vieron vestía zapatillas negras, un pantalón deportivo de color negro, una remera gris y una mochila de color rojo.

Respecto a la situación, la Policía continúa con la búsqueda, pero por el momento no surgieron novedades.

Para colaborar con la búsqueda e información del joven desparecido sus familiares pusieron a disposición los siguientes números: 3442-534613 o 3442-449001.

Además la policía dio a conocer una serie de números que son de utilidad. Los contactos son los siguientes:

-Jefatura Departamental Uruguay: 03442 – 425508.

-Comisaría Primera: 03442 – 440048/49.

-Comando Radioeléctrico: 03442-422222 (Gratuito: 101).