Son 35 grupos: Siguen los serios problemas por asentamientos en el Ex Basural

Tal cual lo informáramos en 03442 en reiteradas notas, desde hace un tiempo a esta parte, vecinos de la zona oeste de Concepción del Uruguay, más concretamente del Barrio 192 Viviendas, están viendo con gran preocupación, la creciente usurpación de terrenos del ex Basural Municipal, sin que ninguna autoridad tome cartas en el asunto. Se dispuso movimiento municipal y policial en la zona, para evitar que se instalen nuevos ocupas. Habría ventas truchas de lotes por facebook.

Esto ya llegó a un punto en el cual se torna imposible de solucionar, al menos de una manera simple, ya que hoy por hoy, son más de 35 familias o grupos asentados con precarias viviendas, llegados de distintos barrios de la ciudad con la excusa de la creciente en algunos casos, pero además ya se habría constatado que al menos cinco asentamientos, son de personas llegadas desde Rosario del Tala.

Desde hace mucho, vecinos del 192 vienen denunciando lo que pasa y esto además ya les costó amenazas y hasta agresiones a sus casas, que en algunos casos reciben piedrazos en los techos en horarios nocturnos, ya la autoridad no procedió a darles una solución.

Por todo esto, ante esta problemática, las autoridades municipales locales enviaron personal con camiones y topadoras, lo que hizo pensar que podrían producirse desalojos, pero esto finalmente no sucedió, pero la actividad consistió en levantar alambrados y postes de nuevos lotes que aparentemenet estaban por ser ocupados.

Según se pudo saber, tras los últimos hechos, Desarrollo Social, en coordinación con las fuerzas policiales, tomaron intervención para desarticular los nuevos asentamientos en el ex Basural, por lo que este lunes pusieron manos a la obra procediendo a quitar alambrados y postes que demarcaban terrenos, pero se habría dispuesto no retirar a esos 35 asentamientos ya instalados, para los que se tratará de encontrar una solución, más allá que a partir de ahora, se controlaría la zona y no se permitirían nuevas usurpaciones.