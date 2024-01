Barrio La Rural: Se registró un asalto a mano armada en una casa particular

Un solitario delincuente armado con un revolver, perpetró este miércoles muy temprano un asalto a mano armada en una vivienda de zona del Barrio La Rural. El ladrón sorprendió a la dueña de casa y exigía la entrega de dinero que supuestamente tendría el esposo de la damnificada. Finalmente se fue robándose algo de plata y otros elementos.

El hecho, señalaron fuentes a 03442, ocurrió en la casa ubicada en calle Corrientes, entre Panizza y 10 de Diciembre, a media cuadra del Arco de la Rural.

El malviviente entró a la casa cerca de las 6:00 horas, amenazando a la mujer que estaba durmiendo, a la que empujó exigiéndole a viva voz “dame la plata, dame la plata” y comenzó a revolver todo el interior para buscar la plata que pensaba que podía estar guardada.

Al no encontrar lo que buscaba, este individuo (vestido con ropa de trabajo tipo Grafa) se dio a la fuga llevándose una riñonera con unos 120 mil pesos, no sin antes destrozar un celular que la víctima tenía en su mesa de luz, para evitar que llamara a la Policía, sin percatarse que este aparato no funcionaba y que el de uso de la mujer, estaba bajo una almohada.

En su fuga, el asaltante perdió el otro celular que había sustraído, que fuera hallado por la Policía, que comenzó con las averiguaciones para tratar de dar con el delincuente.

Lamentablemente, señalaron vecinos del barrio, hay cámaras de seguridad en el Arco de la Rural, pero estas estarían dañadas, que de haber funcionado, el asaltante hubiera quedado totalmente grabado.