ROGELIO RAMON BORDET Q.E.P.D

FALLECIO TRAGICAMENTE EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2023, SUS HIJOS: SUSANA Y ROSITA BORDET, SUS HIJOS POLITICOS: JOSE MORALES Y SANTIAGO MENDIETA, SUS NIETOS: CINTHIA, ALEJANDRO, VANESA, GIMENA, IARA, LOANA, CESIA Y LAUTARO, SUS HERMANOS: RAFAEL Y HERLINDA, SUS HERMANOS POLITICOS: ANGEL Y ADELA, PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR SU FALLECIMIENTO Y SUS RESTOS FUERON INHUMADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023, EN EL CEMENTERIO LOCAL A LAS 17 HORAS, CASA DE DUELO ARROYO MOLINO, SERVICIO PREVISORA URUGUAY, BVAR ARAOZ Y ALMAFUERTE, TEL 03442-440263.-