ROBERTO JOSE MARIA LACAVA “El chancho” Q.E.P.D

Falleció en Buenos Aires el día 8 de enero de 2024 a los 74 años.-
Sus hijos: CECILIA, AGUSTINA, CLARA, ROSARIO Y ROBERTO.-
Sus hijos políticos: GUSTAVO MAZZONI, PABLO SCARPIN, ANDRES, FRANCO Y MARTINA CACCAVALE Y EL PADRE DE SUS NIETOS OCTAVIO LANDI.-
Sus nietos: AUGUSTO, FRANCISCA, ALFONSO Y ARTURO LANDI LACAVA, VICTORIA Y PEDRO MAZZONI LACAVA, EMMA Y LORENZO SCARPIN LACAVA. AGRADECEMOS PROFUNDAMENTE LA PRESENCIA Y APOYO DE FAMILIARES Y AMIGOS DURANTE ESTE DIFICIL MOMENTO.
SUS RESTOS DESCANSAN EN PAZ EN EL CEMENTERIO LOCAL.-
“SE AGRADECE UNA ORACION POR SU ETERNO DESCANSO”
Concepción del Uruguay, Entre Ríos, 11 de Enero de 2024.