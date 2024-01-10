miércoles, enero 10, 2024
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ROBERTO JOSE MARIA LACAVA “El chancho” Q.E.P.D

Falleció en Buenos Aires el día 8 de enero de 2024 a los 74 años.-

Sus hijos: CECILIA, AGUSTINA, CLARA, ROSARIO Y ROBERTO.-

Sus hijos políticos: GUSTAVO MAZZONI, PABLO SCARPIN, ANDRES, FRANCO Y MARTINA CACCAVALE Y EL PADRE DE SUS NIETOS OCTAVIO LANDI.-

Sus nietos: AUGUSTO, FRANCISCA, ALFONSO Y ARTURO LANDI LACAVA, VICTORIA Y PEDRO MAZZONI LACAVA, EMMA Y LORENZO SCARPIN LACAVA. AGRADECEMOS PROFUNDAMENTE LA PRESENCIA Y APOYO DE FAMILIARES Y AMIGOS DURANTE ESTE DIFICIL MOMENTO.

SUS RESTOS DESCANSAN EN PAZ EN EL CEMENTERIO LOCAL.-

“SE AGRADECE UNA ORACION POR SU ETERNO DESCANSO”

Concepción del Uruguay, Entre Ríos, 11 de Enero de 2024.

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