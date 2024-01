Reunión de las 7 Regionales de CGT de la Provincia de Entre Ríos

El día 2 de enero las 7 Regionales de CGT de la Provincia de Entre Ríos, ( Gualeguaychú, Gualeguay, Villaguay, Colon, Concordia, Paraná y C del Uruguay), se reniero en C del Uruguay, para tratar en forma urgente y determina acciones a realizar sobre el Decreto 70/2023 y proyecto de Ley Ómnibus , impulsados por el gobierno del Presidente Javier Milei, en dicho plenario se resuelve Rechazar tanto el DNU como el proyecto de ley por ser ANTICONSTITUCIONALES Y atentar contra los derechos y las organizaciones gremiales, y además el Plenario también resolvió tener encuentros con legisladores/as nacionales, senadores y diputados de todas las extracciones políticas, es por eso que el 4 de enero y en el marco de las actividades encomendadas por el plenario una importante delegación de representante Sindicales de las 7 Regionales de CGT, viajo a Bs As, y mantuvo reuniones primero en el despacho del Senador por Entre Ríos, Edgardo Kueider, quien expreso su compromiso con los trabajadores para no apoyar ninguna norma que perjudique los derechos de los mismos, y se mostro critico con el mega DNU indicando que es inconstitucional, y que las materias en las que avanza no están respaldada ni por la necesidad ni por la urgencia que reclama.

En continuidad los representantes Sindicales Cegetistas concurrimos al Salón Néstor Kirchner de la Cámara de Diputados de la nación y mantuvimos una reunión donde participaron las Diputadas Nacionales Blanca Osuna, el

Diputado Nacional y Secretario General de la Asociación Bancaria Sergio Palazzo, la Diputada y Dra. en Economía Julia Strada y la diputada Vanesa Siley que debió retirarse por compromisos previo asumidos; se ratificó el Rechazo al DNU 70/2023 y la ley Ómnibus esencialmente por estar viciado de inconstitucionalidad, además, se analizaron los 4 Proyectos para reemplazar el impuesto a las ganancias por la cuarta categoría de modo de saldar el déficit a la coparticipación de las provincias. Se destaca la voluntad de los legisladores y los sindicatos en el trabajo conjunto para no cercenar derechos de las y los trabajadores. Decimos que el salario no es Ganancia y No a la Privatización del Banco de la Nación Argentina y demás empresas del estado.

Desde las 7 Regionales agradecemos a los legisladores por recibirnos y dar su rechazo al DNU Y PROYECTO DE LEY, no solo por los derechos de los trabajadores, sino por no permitir la entrega y avasallamiento de la soberanía de nuestra PATRIA!