miércoles, enero 10, 2024
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RAUL ANGEL ROA «NEGRO» Q.E.P.D.

RAUL ANGEL ROA «NEGRO» Q.E.P.D.

FALLECIO EL 10 DE ENERO DEL 2024, EN MERCEDES PCIA DE BA. AS. SUS RESTOS FUERON TRASLADADOS A CONCEPCION DEL URUGUAY, SUS HIJOS: ROSANA, GUSTAVO, SUSANA, SILVINA Y ELISEO, SUS HIJOS POLITICOS: CRISTIAN,CELIA, GABRIEL, HUGO Y ANGELINA, SUS NIETOS, BISNIETOS, HERMANOS, HERMANOS POLITICOS Y DEMAS FAMILIARES PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR SU FALLECIMIENTO Y SUS RESTO FUERON INHUMADOS EN EL CEMENTERIO LOCAL EL 10 DE ENERO DEL 2023, A LAS 17 HS, CASA DE DUELO 16 DEL OESTE SUR 591, SERVICIO PREVISORA URUGUAY, BVAR ARAOZ Y ALMAFUERTE, TEL 03442-440263.-

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