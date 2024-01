Plan de Manejo del Fuego: prohibiciones y reclamos

Entre ciclos climáticos y normativas, focos de incendios y pedidos de control. Los ambientalistas difieren con la gestión provincial sobre el manejo del fuego.

Cada verano, la emergencia ante los incendios se reitera en la provincia. En este marco, el lunes 15 el gobierno entrerriano divulgó la Resolución Nº 684 de la Secretaría de Ambiente, bajo las atribuciones previstas en la Ley Nº 9.868 de Manejo y Prevención del Fuego en áreas rurales y forestales, que dispone la prohibición de quemas en cualquiera de sus variantes, y el período establecido podrá extenderse en función de las condiciones meteorológicas que se presenten. La resolución rige desde el 1º de diciembre de 2023 hasta el 29 de febrero, considerando esas fechas por el período cálido y seco que posibilitan la creación de incendios en el territorio, poniendo en riesgo los bosques nativos, pastizales, la vida de personas y animales.

En el marco de la promulgación, las autoridades recordaron que las principales conductas que es necesario erradicar para prevenir incendios son no encender fogatas en lugares no autorizados, evitar arrojar fósforos o cigarrillos encendidos en rutas y caminos; así como residuos, ya que, por ejemplo, botellas y vidrios suelen iniciar fuegos a partir del efecto lupa que ejercen los rayos solares. Además, en caso de visualizar columnas de humo piden llamar de inmediato a los Bomberos (al 100) o comunicarse al 3434840555 con Ambiente.

Pablo Aceñolaza, doctor en Biología Botánica, a cargo de la Dirección de Ordenamiento Territorial, Áreas rurales protegidas y Plan de Manejo de Fuego en la Secretaría de Ambiente provincial, explicó qué pasará una vez cumplido el plazo: “En el caso de la emergencia de incendio que se estableció probablemente no se vaya a renovar, porque tenemos estudios del comportamiento climático hasta mitad de año, en los que se ve que no va a ser necesaria esta renovación. A partir de mitad de año no sabemos qué pasará, porque prevén que El Niño vaya perdiendo fuerza, que es cuando viene el pico de incendios. Se verá en el momento”. En la misma línea, detalló: “Los incendios forestales, que muchas veces no son forestales sino de pastizales, tienen una recurrencia cíclica. En cada ambiente del país hay fechas con mayor o con menor incidencia de los incendios en un año. Y a la vez, hay un período con una vegetación en crecimiento, que es difícil de quemar, y un período de estación seca que es más fácil de quemar. Normalmente, en la salida del invierno y principio de la primavera es la época para la gran parte de la provincia en la cual los incendios son más frecuentes. Cuando empiezan las lluvias esos incendios disminuyen, pero entra el período de verano, que es cuando empieza a incrementarse la temperatura, baja la humedad relativa y hay una posibilidad alta de recurrencia de incendios. El período de menos recurrencia es el otoño. Ese ciclo es anual pero también hay ciclos plurianuales, macroclimáticos, como son El Niño y La Niña. Así pasó el verano pasado, que fue extremadamente seco y tuvo mucha más recurrencia de incendios que este año. Son variables que uno no puede administrar, pero lo que sí se puede hacer desde la estructura del Estado es tratar de evitar los daños que produce el incendio sobre el ambiente, sobre las propiedades, y resguardar a las personas. Desde el Plan Manejo de Fuego tenemos una Brigada de Respuesta Ambiental que trabaja sobre áreas naturales y áreas protegidas, y ha surgido como una necesidad imperiosa luego de los incendios recurrentes que hubo en el Delta, y los más grandes que hubo en 2008 y 2022”.

Sobre la normativa, el funcionario precisó: “Cuando hay situaciones climáticas o ambientales que requieren una actuación, porque va a ser un período más o menos seco, con grandes posibilidades de incendios, esa prohibición tiene por detrás una carga para el Estado muy importante, que es la del control y la del labrado de actas de infracción cuando lo amerita, y la de los permisos, porque por más que esté prohibido, en algunos casos se otorgan de modo específico. Cuando se habilita un permiso para quema prescrita o para cualquier tipo de quema, se tienen en consideración variables climáticas: solamente se puede quemar cuando las características de humedad, precipitación y humedad en el vegetal son tales, porque el riesgo de propagación es menor, pero solamente con permiso”.

En relación a las autorizaciones para las quemas, Aceñolaza especificó que se realizan de manera on line, a través de la página web de la Secretaría de Ambiente: “La prohibición de quema existe, si hay necesidades específicas, la gente se puede comunicar con el área de Plan Manejo de Fuego de 7 a 13, sobre todo en lo referente a los permisos, porque esta prohibición se vence. El personal está capacitado, es proactivo y tiene el firme propósito de solucionar los problemas”.

Asimismo, señaló: “Entre que se hace, se presenta por correo electrónico y se toma la decisión pasan entre 10 y 12 días. Se trata, se establecen las normas y se manda. En relación a la Ley Ómnibus, es un tema que se tomó y que preocupa, que es la autorización de quemas por mora administrativa, que dice que si la solicitud de quema entra al organismo provincial y demora más de 30 días, se da por aprobada. Nosotros tenemos que decir con orgullo que no es un problema de la Secretaría, porque el 99% de los expedientes se resuelven antes de los 10 días. Esa visión que se tiene no es algo que nos produzca un cambio”.

Comprender los riesgos

Por otra parte, Enzo Culasso Orué, abogado integrante de la Asociación Argentina de Abogadas/os Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia EcoSocial y activista en la Multisectorial por los Humedales de Paraná indicó a UNO que, según la resolución vigente, “basta con que la Secretaría de Ambiente no autorice ninguna quema para que todas las que se realicen sean ilegales y pasibles de sanción”.

Sobre el plazo que establece la normativa, expresó: “Creemos que es necesario concientizar a la población sobre el riesgo que conlleva este tipo de prácticas, más aún ante la crisis climática que atraviesa el mundo entero y especialmente Latinoamérica, ya que el cambio climático está signado por eventos climáticos extremos, como la sequía experimentada entre el año 2020 y 2022, una de las más grandes de la historia en nuestra región, asociada al período de La Niña, pero agravado por la crisis climática. A su vez, existen otros factores que agravan la situación, como la fuerte presencia de viento que venimos percibiendo los últimos años. Esta sequía fue acompañada de la bajante extrema del río Paraná, lo que agravó más la situación, sobre todo en los sectores de islas y humedales”.

En este sentido, el abogado precisó que hasta el momento no han sido convocados por las autoridades provinciales para dialogar sobre las respectivas agendas: “Consideramos que en primer lugar es esencial comprender la real magnitud de la crisis climática que estamos atravesando, la cual está científicamente comprobada que está generada por causas humanas, principalmente la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera por la quema de combustibles fósiles y los cambios en el uso del suelo mediante la deforestación para la expansión de la frontera agrícola. En concreto, vale resaltar que uno de los mayores proyectos de infraestructura de nuestro país, y por donde circula cerca del 80% de las materias primas que se exportan desde nuestro país al mundo, la mal llamada Hidrovía Paraná-Paraguay funciona hasta el día de hoy sin estudios de impacto ambiental y mucho menos estudios de impactos acumulativos. Consideramos que es urgente avanzar sobre éstos temas”. Y agregó: “En base a la percepción de isleros, habitantes de estos territorios hidromórficos, el río necesitó estar 1,6 metros más alto para lograr inundar el Delta del Paraná. Lo que confirma nuestras sospechas de que el dragado del río para mantenimiento de la vía navegable troncal descarga los materiales refilados en las bocas de los arroyos y riachos que alimentan el Delta, para de manera intencionada generar el desecamiento prematuro de esos ecosistemas, proceso que se denomina pampeanización y que ha llevado a ese valiosísimo ecosistema a un punto de inflexión. A su vez, también la presencia de endicamientos y terraplenes ilegales en toda la zona, afectan la conectividad de los ecosistemas y el libre fluir de sus aguas, práctica ecocida que no sólo está prohibida, sino que es inconstitucional, pues así lo establece nuestra propia Constitución Provincial reformada en el año 2008: ‘La Provincia concertará con las restantes jurisdicciones el uso y aprovechamiento de las cuencas hídricas comunes. Tendrá a su cargo la gestión y uso sustentable de las mismas, y de los sistemas de humedales, que se declaran libres de construcción de obras de infraestructura a gran escala que puedan interrumpir o degradar la libertad de sus aguas y el desarrollo natural de sus ecosistemas asociados’.”

En este sentido, el militante ecologista explicó que en agosto de 2020, desde las organizaciones que integra presentaron una solicitud de acceso a la información pública ambiental ante las incesantes quemas, para conocer el funcionamiento del Plan de Manejo del Fuego y cumplimiento de la respectiva normativa: “Pudimos acceder a valiosa información, supimos que hasta ese momento la Provincia no contaba con brigadistas, que únicamente existían consorcios para combate de incendios en la costa del Uruguay, generados por el propio interés de cuidar las implantaciones de las empresas forestales”.

A su vez, comentó: “Asociado a este tema, en 2022 realizamos otra solicitud de información pública ambiental respecto de las Tierras Públicas que Entre Ríos posee en territorio de islas y humedales. Supimos además que la Provincia posee cerca de 188.773 hectáreas en islas y humedales del Delta del Paraná, y que también existen en la Secretaría de Ambiente más de 50 expedientes sobre terraplenes ilegales, aunque en la realidad sabemos que son muchos más”.

Las razones en debate

Sobre los posibles motivos de las quemas, desde el Plan Manejo de Fuego, Aceñolaza detalló el comportamiento cíclico del ecosistema del Delta: “La provincia tiene dos áreas de comportamiento ígneo muy potente: la parte alta, la continental con las áreas cultivadas y urbanas; y el área de llanura, de inundación del río Paraná, el Delta y el Uruguay. En las islas del Paraná el fuego es parte del proceso de las islas, así como lo es la inundación, tiene pulsos de incendios en verano y otoño, y una parte más baja en invierno, y pulsos de inundación. El paisaje es como una palangana con bordes altos con pajonales y partes bajas con lagunas. En las islas se queman los pastizales y los pajonales, son zonas ganaderas de manera extensiva. Históricamente, ese paisaje se compone con incendios e inundación, y si se rompe el patrón, con el tiempo empieza a arbolarse”, refirió.

Asimismo, explicó: “A partir del 2008, que llega el gran problema de los incendios, Nación y Provincia tomaron parte y se empezaron a configurar los sistemas de manejo de fuego. El combustible, que es la biomasa vegetal, es mucho más propenso a ser quemado si es herbáceo y si está seco. El pastizal seco se prende rápido, y cuando se tiene patrones históricos en islas, implicaban quemas que se hacían de vez en cuando sobre las áreas ganaderas, lo que disminuye la cantidad de biomasa. Cuando se prohíbe el incendio, la biomasa se incrementa; y cuando tenés un año seco, se llega a quemar eso y no lo parás con nada. Ese es el núcleo sobre lo que se basa el manejo de quemas prescriptas, en la idea de mantener la biomasa baja, que se puede mantener con quemas o con ganadería”.

Evaluó: “El Delta tiene una superficie muy grande, y muchas veces es inaccesible, es mucha biomasa, y cuando el río está bajo tiene poco cortafuego natural (lagunas, arroyos); y cuando está muy bajo, el incendio sigue. Cada situación implica un manejo de las brigadas diferentes. Una persona quema porque tiene una acumulación de biomasa que la tiene que reducir o porque se tiene la teoría que hay pastizales que se rejuvenecen mediante el fuego y eso es lo que pasa en las islas”.

En cuanto a la vigencia de focos ígneos actuales, el funcionario dijo: “Las herramientas de control que tiene la Secretaría son a tiempo real, detectan satelitalmente los focos de calor, que pueden ser incendios o no. No hay forma que se nos escape un incendio, con denuncias o sin denuncias. Quedan georreferenciados. En este momento el Delta está bajo agua, no hay focos de calor”.

En coincidencia, Culasso Orué amplió: “Actualmente no hemos tenido conocimiento de quemas ilegales. Muchas de ellas nos eran notificadas por personas que viven del otro lado del río, es decir en Santa Fe, ya que son quienes están más próximos a esos territorios que fueron incendiados intencionalmente durante el período 2020-2022. El seguimiento lo hacemos con la herramienta firms.modaps.eosdis.nasa.gov, que reporta cuatro veces al día la presencia de focos de calor en toda la Tierra. Hoy el río Paraná ha recuperado su caudal y está en un período de creciente, que ha logrado inundar el valle aluvial del río, lo que comprende la sección de islas y humedales, mejor conocido como Delta del Paraná. El ingreso y conexión del cauce principal del río con el valle de inundación no se daba desde hace al menos cuatro años. Lo cual es esencial para el ciclo reproductivo de los peces, ya que éstos sólo desovan en los ecosistemas de lagunas y humedales donde también encuentran su alimento en los primeros tiempos de vida”.

Funcionamiento

Entre Ríos cuenta con la Brigada de Respuesta Ambiental, que trabaja en coordinación con el Sistema Nacional del Manejo de Fuego. Esta brigada tiene la función de prevención y combate rápido del fuego y está distribuida en toda la provincia con base en Villaguay y sedes en Colón, Chajarí, Villa Paranacito, Paraná, Victoria y La Paz. Cuando el caso lo amerita, trabajan junto a Defensa Civil o a Bomberos.

El encargado del área Manejo de Fuego precisó: "Tenemos las brigadas con función cuando hay períodos de incendio, sino, se está trabajando con funciones complementarias a lo forestal, como la capacitación, y el equipamiento que el sistema ha funcionado muy bien, con alta tecnología, de importancia para el primer ataque. Seguiremos reforzando eso para tener la brigada equipada, capacitada y distribuida en terreno, lo que implica planificación interna y con prevención a futuro, relacionadas a las perspectivas climáticas a mediano y largo plazo".