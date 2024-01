Ordenaron la detención de un violento individuo de la ciudad de Colón

A solicitud de la Fiscalía N° 1 de Colón, a cargo del doctor Sebastián Blanc, la Justicia colonense, ordenó la inmediata detención de un individuo domiciliado en esa ciudad, para tomársele declaración de imputado y analizar la aplicación de una medida de coerción; y que dicha medida deberá efectivizarse en el domicilio indicado, o en el lugar donde se lo encuentre.

Se trata de RFR de 31 años de edad, de ocupación albañil, domiciliado en la ciudad de Colón, nacido en Colón, a quien se lo acusa de que el 6 de enero de 2024, en horario no determinado, a la hija de su ex pareja (APP), que no la quería ver y que cuando fuera a su casa a buscar a sus hermanos, la iba a golpear.

Por otra parte se lo acusa de que el día siguiente cerca de las 15.30, la joven APP concurrió al domicilio de RFR, con el fin de buscar a sus hermanos de 16, 12 y 6 años de edad, porque su padre los quería echar a la calle, y al pretender llevárselos.

En ese momento se suscitó un conflicto, durante el cual, en un momento el violento individuo tomó del cuello con sus manos a APP causándole lesiones, tras lo cual, la mujer junto a sus hermanos huyeron corriendo del lugar».

RFR también fue acusado de que los días 6 y 9 de enero mantuvo conversaciones mediante la aplicación WhatsApp con su ex pareja, en las cuales, en un contexto de violencia de genero contra la mujer, la insultó, agravió y profirió amenazas.

El individuo profirió insultos y le dijo que “vos si querés mandarme preso, denunciame, pero denunciame de verdad, pero cuando salga te mato de verdad y dejame de romper las pe….”.

El fiscal consideró que los hechos encuadrarían prima facie en los delitos de “amenazas simples” -primer hecho-, “lesiones leves dolosas” segundo hecho-; y “coacciones -reiteradas- en contexto de violencia de género.

El doctor Blanc avaló su pedido, dando cuenta de que el acusado estaba drogado y violento y quiso echar de la casa las menores de 7 años, 12 años y 16 años

La víctima radicó denuncia que amplió días después al volver a recibir insultos, diciendo que si iba preso que le lleve las hijas para verlas por última vez.

El Fiscal agregó que recibió Informe Técnico de la División Criminalística de Jefatura local, que permiten tener por acreditadas las comunicaciones y la constatación de las lesiones de la muchacha.

Finalmente, señaló que el denunciado cuenta con una sentencia del Juzgado de Garantías de Colón, en el marco de la causa “coacciones agravadas, desobediencia a una orden judicial y daño«, donde fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional, solicitando el por todo lo reseñado la detención de FRR, la que finalmente fue dispuesta por la ueza de Garantías Natalia Céspedes.