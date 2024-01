Matías Martiarena: “No convalidaremos ningún aumento”

El Vicedirector de Federación Agraria Entre Ríos y titular de la Filial Gualeguaychú, en el campamento que llevaron a cabo jóvenes de la entidad en Villa Urquiza, habló sobre el presente y lo que puede devenir en el futuro para los pequeños y medianos productores. Enfatizó que no van a convalidar ningún tipo de aumento en materia de impuestos y retenciones.

El federado recordó que “el último viernes la Mesa de Enlace Provincial que integramos junto a las demás entidades del campo mantuvimos una reunión con el Gobernador, Rogelio Frigerio, en donde el Primer Mandatario Provincial expresó su preocupación por las economías regionales a las cuales en su momento el gobierno nacional les iba a aplicar retenciones, retenciones que felizmente han salido de la Ley Ómnibus por lo cual todo quedaría como hasta entonces”. Opinó que “lo que habría que poner en esta Ley es lo que en campaña el Presidente, Javier Milei prometió como la reducción de las retenciones, la cuestión impositiva, que, sin dudas, es el camino que se tiene que transitar para lograr una mayor producción y ejemplos tenemos de que esto pasa cuando se quitan las retenciones. Sucedió con el trigo sembrándose hasta en las masetas”, destacó y acotó que “el gobierno siempre mira al sector agropecuario en las diferentes gestiones como el primero a echar mano, y este- por el de Javier Milei- no escapa a esa realidad, y si bien entendemos que es necesario en este tiempo tan duro en lo económico, llegar a tener un equilibrio fiscal, no se pueden deslizar declaraciones tales como “las provincias no tendrán apoyo si no se suman a mi proyecto, o las voy a fundir”, como habría dicho. “Declaraciones”, continúa Martiarena, que ya no van, que son antiguos, que no corresponden. Votamos por algo distinto y no me avergüenza decir que opte por votar a este gobierno”. Al respecto, aclaró que “no fue una elección, si una opción, porque soy consciente de que el Kirchnerismo le estaba haciendo mucho mal al país, fundamentalmente al campo y digo esto, no por decir a quien vote, simplemente para que no te “peguen de un lado o del otro”, dado que en nuestro país el que piensa distinto está del lado del frente, cuando el diálogo es clave, expresando cuales son las necesidades y lamentablemente veo mucho desorden en el gobierno nacional. Queda claro que no se sabe quién es el que toma las decisiones”. Dijo que a su entender “algunos funcionarios como el Secretario de Agricultura, Fernando Vilella parecieran estar dibujados. A pocos días de haber asumido se enteraron de anuncios, aumento de retenciones, después derogados por televisión, lo cual habla de un gobierno sin madurez política que tiene muchísimas cosas por acomodar. Apostar más al diálogo, máxime como un sector como el agropecuario que siempre aportó y mucho. Desde el 2001, recordó, llevamos 4 campañas limpias de polvo y paja destinadas a los sucesivos gobiernos. Y cuando uno ve que, a economías como la minera, la economía financiera, que han ganado muchísimo dinero en estas décadas, nadie los toca, y de lo único que se habla es de privatizar el Banco Nación, a lo cual la Federación Agraria se opone férreamente”. Resaltó que sin dudas hay muchas cosas que en la Ley Ómnibus sirven y podrían ser aplicadas, pero hay otras que no. Muchos productores no hemos tomado dimensión de lo que se está hablando como de un Sistema RIGI que es el nuevo régimen de promoción de inversiones, es el incentivo a la reglamentación de grandes inversiones. Entonces cualquier persona que tenga dinero, va a venir con 150 millones de dólares y nos va a arrendar el campo de enfrente porque les van a sacar las retenciones, impuesto a las ganancias a sus directivos. Si las provincias adhieren van a tener la posibilidad de que dichos estados deroguen gastos provinciales y nosotros que venimos apuntalando y poniendo mucha plata, nos vamos a encontrar inmersos en una competencia desleal”. Sostuvo que “no hay que dejar de tener un país federal y las cuestiones se tienen que mirar con una misión amplia y no desde un hotel en Capital Federal”, finalizó.