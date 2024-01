José Cáceres: “Quieren sacrificar a los argentinos en pos del déficit cero en una planilla de cálculo”

El ex vicegobernador y actual parlamentario del Mercosur, se refirió a la crisis que atraviesa el país y señaló que “El gobierno de Javier Milei empezó el 20 de noviembre”, por lo que “hablar de pesada herencia fracasa frente a la realidad” dijo. “Lo que más me preocupa es el grado de desconexión con la realidad y la insensibilidad que tienen”, apuntó.

“El gobierno de Javier Milei empezó el 20 de noviembre, al otro día de ganar la segunda vuelta electoral. Fue en ese momento cuando se comenzó a dar señales concretas al mercado de liberar la economía y hoy vemos el resultado: Sin controles, sin política ni gestión, las y los trabajadores quedaron desprotegidos frente a la voracidad de los empresarios formadores de precios”, analizó José Cáceres y agregó: “Estamos ante una crisis autogenerada para justificar la transferencia brutal de recursos a los sectores concentrados de la economía y el DNU, que es un listado de favores para los amigos, no sólo de Milei, también de Macri”.

Dijo que, “El esfuerzo de los voceros para hablar de pesada herencia fracasa frente a la realidad que vive el país, sin dudas que nuestro gobierno cometió errores al no poder controlar la inflación, pero los niveles a los que nos ha llevado esta administración son inadmisibles”.

“Lo que más me preocupa es el grado de desconexión con la realidad y la insensibilidad que tienen el Presidente, sus funcionarios y quienes lo rodean”, apuntó el dirigente peronista y aseguró: “Esa insensibilidad y extravío, pueden ser catastróficos. No comprenden la complejidad de la sociedad argentina, ni la angustia que hoy tiene la gente porque no sabe el precio de las cosas, porque no sabe si lo que cobró a fin de mes le va a alcanzar para una o dos semanas, porque no sabe si la semana que viene va a tener para comer, y porque les dicen que está bien que la pasen mal, que todo va a empeorar y que si protestan, los van a reprimir. Es un callejón sin salida muy peligroso”, remarcó.

Cáceres acusó que desde el gobierno nacional, “Quieren sacrificar a los argentinos y argentinas en pos del déficit cero en una planilla de cálculo, eso roza la crueldad, decir que si el kilo de carne se va a 20 mil pesos no van a intervenir. Desconocen el efecto que eso tiene en la realidad cotidiana de las personas, o lo disfrutan. Todos los que conocen el rubro afirmaron que para las fiestas de diciembre cayó el consumo de carne. Significa que hay familias que ya la están pasando mal y eso duele, nadie puede quedarse tranquilo frente a esa situación, mucho menos responder con chicanas o mofarse, como lo hacen” .

“Teníamos razón cuando advertimos del peligro que significa para la democracia el proyecto de los autodenominados libertarios aliados con Macri. El DNU y la Ley ómnibus, son una agresión a nuestro sistema democrático y a la división de poderes. Ambas son inviables en los términos en que se han planteado, por el tenor y la cantidad de reformas que plantean y por la incapacidad política que han demostrado para llevar adelante un plan de esas características. Otorgarle la suma del poder público a un presidente, a esta altura de la democracia, es una barbaridad sin precedentes”, finalizó.