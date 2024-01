Este domingo juegan los uruguayense: Comenzó la Super Copa de Entre Ríos

Dio inicio este fin de semana la segunda Edición de la Super Copa de Entre Ríos que contará con la participación de 49 equipos, entre ellos los Gimnasia y Esgrima (actual campeón), Rivadavia, Atlético Colonia Elía y Lanús, de Concepción del Uruguay.

Los uruguayenses jugarán este domingo como visitantes. El Lobo en San Marcial para enfrenta al equipo local. Los tricolores lo harán en Urdinarrain ante Juventud, y Lanús también jugará en la segunda ciudad más importante del departamento Gualeguaychú, ante el histórico Deportivo.

En esta instancia inicial, se enfrentarán todos contra todos en juegos de ida y vuelta. Aquellos equipos que finalicen en los dos primeros puestos de cada uno de los grupos accederán al cuadro de dieciseisavos de final.

Las llaves serán completadas con los ocho mejores terceros de una tabla general entre los equipos que hayan participado en los once cuadrangulares.

Sábado 20

Zona 11

17:00 hs.: Santa María de Oro (Concordia) vs. Juventud Unida (Gualeguaychú)

18:00 hs.: Almafuerte (Federación) vs. Real Concordia

Domingo 21

Zona 1

17:30 hs.: Atlético Diamantino vs. Ministerio (Paraná)

20:00 hs.: Don Bosco (Paraná) vs. Sarmiento (Crespo)



Zona 2

17:00 hs.: Santa Marta (Santa Elena) vs. Malvinas (La Paz)

17:45 hs.: Caballú (La Paz) vs. Hipólito Yrigoyen (Santa Elena)

Zona 3

19:00 hs.: Ramsar Jrs. (Basavilbaso) vs. Defensores del Oeste (Basavilbaso)

20:30 hs.: Unión (Crespo) vs. Peñarol (Paraná)

Zona 4

17:00 hs.: Patronato (Paraná) vs. Deportivo Tabossi

20:30 hs.: Cultural (Crespo) vs. Atlético Oro Verde

Zona 5

19:00 hs.: Gualeguay Central vs. Libertad (Gualeguay)

19:00 hs.: Roma (Ramírez) vs. Huracán (Victoria)

Zona 6

17:00 hs.: Sarmiento (Gualeguaychú) vs. Atlético Maciá

18:30 hs.: Sociedad Sportiva (Gualeguay) vs. Peñarol (BB)

Zona 7

17:00 hs.: Deportivo Urdinarrain vs. Lanús

18:00 hs.: Unión y Recreo (San Justo) vs. San José

Zona 8

17:00 hs.: Atlético Basavilbaso vs. Central Entrerriano (Gualeguaychú)

21:00 hs.: Juventud Urdinarrain vs. Rivadavia

Zona 9

17:30 hs.: Atlético Colonia Elía vs. Martín Fierro (Maciá)

17:30 hs.: Deportivo San Marcial – Gimnasia y Esgrima

Zona 10

17:30 hs.: San Jorge (Villa Elisa) vs. Libertad (Concordia)

20:30 hs.: Colegiales (Concordia) vs. Independiente (Villa del Rosario)

Zona 12

17:30 hs.: Victoria (Concordia) vs. Talleres (Federal)

Libre: Juventud (Feliciano)