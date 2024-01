El Registro Civil de Concepción del Uruguay recibió una partida de papel

El pasado jueves publicamos en 03442 una noticia algo extraña referente al Registro Civil de Concepción del Uruguay, donde tuvimos la oportunidad de ir y estar con vecinos que llegaban a realizar sus trámites y se encontraban con la increíble sorpresa de que las oficinas no tenían papel para las impresiones y se les requería, “traigan las hojas que necesiten y les imprimimos la documentación requerida inmediatamente”.

Este viernes, 03442 fue nuevamente a la oficinas donde los esperaba Daniel Borget, jefe del Registro Civil, de La Histórica, con una importante trayectoria en la administración pública y recientemente confirmado en el cago, que depende del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Provincia, a cargo de Liliana Fugazza.

Borget explicó que cuenta con una empresa proveedora de estos insumos y de fotocopiadoras (PRAL), que también provee a la Justiciades y de fines del año pasado, pro problemas que tuvieron con los pagos y de restructuración, dejaron de entregar los materiales.

“Desde noviembre no teníamos hojas y nos dio su ayuda la Municipalidad y la Justicia, pero este es una oficina muy grande y con mucho movimiento y no alcanzaba, pero como hubo asueto administrativo no fue tan complicado, pero todo lo que era urgente se hacía”, señaló.

El jede del RG explicó que “Hay mucha documentación por ejemplo en el caso de trámites de ciudadanía, que tienen mucha documentación y no se puede usar papel reciclado, algo que si hacemos con la constancia del DNI, que no tiene más valor que el de ser presentado para retirarlo. Ya a mitad de enero la directora nos mandó algo de papel, pero no es suficiente por el movimiento de este Registro, por lo que fue informado y la Dirección del Registro está abocada a solucionar el tema. Nos llegó una circular interna en la que debido a los cambios estructurales que hay, la reasignación de partidas está siendo tratada. Son más de 100 oficinas en toda la provincia y todas tenemos los mismos problemas”.

Borget confirmó que este viernes recibieron papel desde Paraná y que esto permitirá atender las necesidades de la gente, asegurando que el Registro trabaja normalmente y con equipos nuevos llegados el año pasado, con movimientos a nivel de la ciudad de Paraná.