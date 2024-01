El Directorio de CAFESG recibió al intendente de Colón y legisladores para planificar acciones conjuntas

El presidente y el vocal del Directorio de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG), Carlos Cecco y Pablo Canali, recibieron este jueves al intendente de la ciudad de Colón, José Luis Walser, al senador provincial, Ramiro Favre y al diputado provincial, Mauro Godein, ambos también del Departamento Colón, a los efectos de establecer pautas y líneas de trabajo de cara al futuro inmediato.

El encuentro giró especialmente en torno a la presentación de un proyecto para la arteria principal de la ciudad de Colón.

Luego del encuentro y en referencia a lo conversado el presidente de CAFESG indicó que “felizmente tuvimos la primer reunión con el intendente de la ciudad de Colón y sus legisladores, presentaron un proyecto que para ellos va a significar el futuro como ciudad turística, que es la puesta en valor de la calle principal 12 de Abril, estamos muy contentos porque es el primer proyecto que hemos recibido técnicamente”.

“Nosotros como Directorio queremos plasmar una impronta que es atender justamente a las localidades que están sobre la costa del río Uruguay y que entendemos que en este último tiempo, las obras no han sido apuntaladas justamente al desarrollo de esta región; esto no significa que no atendamos los otros municipios que comprenden nuestra región, pero creemos que hay que darle prioridad y valor especial a los sectores más perjudicados por la construcción de la represa de Salto Grande” valoró Cecco, demarcando un claro rumbo que busca tener la actual gestión de CAFESG .

Además, informó que el Directorio tiene “varias reuniones pedidas, inclusive con el intendente Azcué de la ciudad de Concordia la semana próxima, la idea es trabajar con todos los municipios pero estableciendo prioridades como lo dispone la Ley 9140” (Ley de creación de CAFESG).

Por último, el funcionario provincial hizo especial énfasis en que “otra de las gestiones urgentes que tenemos que hacer junto al gobernador Rogelio Frigerio y el gobernador de Corrientes, es tratar de que se pague un valor más justo por megavatios, porque no puede haber una diferencia tan profunda con lo que cobra CTM y lo que está cobrando Yaciretá en relación con las privadas; esto es una lucha que tenemos que darla, tenemos que estar acompañados no solamente por los gobernadores sino por los legisladores para que de una vez por todas se haga justicia y con esto lograr un incremento de los excedentes y así poder desarrollar el programa que queremos hacer a través de la CAFESG” finalizó Cecco.

En tanto, Walser dijo luego de la reunión que fueron “recibidos por las autoridades de CAFESG para presentar un proyecto de obra muy importante para nuestra ciudad de Colón, como es la intervención y puesta en valor de calle 12 de Abril para poder generar en ese lugar un centro comercial a cielo abierto, calle12 de Abril es un producto en sí para el destino turístico de Colón, donde está la mayor propuesta gastronómica de la costa del Uruguay, y queremos ponerla en valor para que esté a la altura de las nuevas demandas de los visitantes”.

“Entendemos que ya hay obras que están comprometidas, y que una vez que esas obras se completen se realizarán otras nuevas, en ese sentido, el proyecto ingresó y una vez sea evaluado hemos obtenido el compromiso de que CAFESG lo va a considerar una obra prioritaria y una vez que se obtengan los fondos existe una gran chance de que la pueda financiar” continuó el Intendente de Colón.

Consultado sobre este nuevo Directorio de CAFESG, Walser señaló que lo ve “con muchas expectativas por nuestra nueva gestión al frente de la ciudad, en una decisión del Gobernador Rogelio Frigerio de poner a CAFESG al servicio de las ciudades que impacta el río, y en esos lugares, Colón es una de las ciudades que sufre el comportamiento del mismo, lo vivimos hace un tiempo atrás con la inundación de tres meses, y hoy estamos recuperándonos para poner a disposición de los visitantes las playas, que son nuestro principal activo”.