Daniel Bonnin campeón en la Mayor

El Campeón 2022 de la clase mayor dijo presente y se despidió del titulo ganando el Gran Premio Coronación del Rally Entrerriano RUS.

“La verdad que el año no fue bueno para nosotros así que terminar ganando le da un buen cierre, no pudimos ir a todas las carreras y esto te da un poco de incentivo para seguir, no había podido ir a la anterior porque no me había llegado la caja y aprovechamos a hacer algunos cambios en el auto que le cayeron muy bien, con las postergaciones del Gran Premio era una fecha complicada para mi por el trabajo pero siendo Concepción del Uruguay no podíamos faltar; quedamos muy conformes con el auto que fue un relojito todo el fin de semana, salvo un problema de embrague todo funciono a la perfección”; conto El “Galgo”, que como siempre lleva a Walter Traverso en la butaca derecha.

“Agradecer principalmente a todo el PCR que me entregan un auto excelente, a mi Familia por el apoyo de siempre y a todos los Amigos que fueron a acompañarnos que al estar tan cerca fueron un montón; desearles a todos un prospero 2024 y nos vemos cuando arranque la temporada!”