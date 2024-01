Cronograma celebración 40 Años de la llegada del Club Atlético Uruguay al Torneo Nacional de 1984

Se dio a conocer el cronograma de actividades programadas entre el domingo 3 de febrero y el 9 de febrero de 2024, por la celebración 40 Años de la llegada del Club Atlético Uruguay al Torneo Nacional de 1984

SÁBADO 3 DE FEBRERO LUGAR: Club Atlético Uruguay. 11 horas, Descubrimiento de Placa por los 40 años de la llegada al Torneo Nacional del Fútbol Argentino (Presencia de ex jugadores y familiares, ex directivos, dirigentes actuales del club). Posteriormente asado de camaradería ex jugadores, ex dirigentes y colaboradores del Club.

MIÉRCOLES 7 DE FEBRERO LUGAR: Auditorio Municipal Arturo Illía. Hora: 20:30. Charla conmemorativa por los 40 años del ascenso del Club Atlético Uruguay al Torneo Nacional del Fútbol Argentino. (Disertantes, Profesor Argachá y Miguel Ángel Spirópulos, Guillermo Bevacua entre otros) Invitados Especiales. Transmisión en vivo por Redes Sociales.

VIERNES 9 DE FEBRERO Acto central por el Aniversario número 40 del Ascenso del Club Atlético Uruguay al Torneo Nacional del Fútbol Argentino. 21:30hs Lugar: Pirámide de la Plaza General Francisco Ramírez. Video Institucional Palabras de las Autoridades Palabras ex jugador de Atlético Uruguay Entrega de Diplomas y Menciones Especiales. Entrega de Camisetas Históricas