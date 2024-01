Campeones en el Rally Provincial

Cachi González, ganador de la N7 Light

De local junto a su hijo Ignacio llego a liderar la General en la primera parte de la carrera y finalmente se quedo con el Gran Premio del Rally Entrerriano RUS en su clase.

“Muy contentos por la carrera que ganamos con Nacho, desde el principio salimos con un ritmo bastante rápido que no solo nos ponía primeros en la Clase sino también en la General; luego en el último pc de la primer etapa perdimos un poco de tiempo por problemas en la caja pero eso no nos impidió seguir primeros en nuestra clase, aunque si ya levantamos un poco el ritmo porque teníamos una buena diferencia y preferimos cuidar un poco el auto, ya que era un Rally muy exigente; ya en el último pc, con el primer puesto asegurado, salimos a andar lo mas rápido posible y nos quedamos con el Power Stage, siendo terceros en la General y Primeros en la Clase nos deja mas que felices, en Concepción y con mi hijo…. Que mas pedir???!!!”: conto Cachi que arriba de su auto o asistiendo a sus Amigos, no se pierde ninguna carrera.

“Agradecer a Carpincho, Seba , Checho, Diego y Brian que se pusieron la 10 en la asistencia cuando se complicó con la caja, sin ellos no sería posible éste triunfo, a los hermanos Buraschi por el motor, la caja y por estar siempre atentos cada vez que llegaba el auto, y a todos los Amigos y Familia qua nos hicieron el aguante, ya sea en el camino o desde donde estaban; también agradecer a Walter Esteban por la suspensión, a Sergio Beorda por sus trabajos en el chasis y a mis vecinos del galpón, el equipo de Martin Bonnin que siempre están dándome una mano. El Rally es una gran familia y así trato de vivirlo siempre.

Cristian D’ elia ganador y campeón de la N9 16

El de Gualeguaychu gano la ultima del año y con esto se consagro como el nuevo Campeon de la divisional en el Rally Entrerriano RUS.

“Más que felices por éste gran cierre de año, dónde pudimos lograr el quinto triunfo seguido y llegar de esta forma al tan ansiado Campeonato!!

Sinceramente nunca me hubiera imaginado que a los 62 años y luego de todos los problemas de salud que he tenido, llegaría este regalo del cielo!!” Conto emocionado Cristian que en los últimos años debió pausar en dos oportunidades su carrera deportiva por cuestiones de salud.

“Quiero destacar el gran trabajo de Darcy (Frascheri su Navegante) en la butaca derecha y especialmente al equipo PCR de los hermanos Adami por el gran auto que siempre nos entregaron y a la confiabilidad lograda, que gracias a Dios no hemos tenido ningún problema en todo el año (7 carreras con 5 triunfos y 2 segundos puestos) .

También quiero agradecer a Maxi Pérez que me acompañó en las 2 primeras carreras y a Andy , mi hijo , que siempre estuvo dispuesto para colaborar en lo que fuera necesario .

También quiero felicitar a las chicas Juliana Rodiferr-Sofia Giebert y a Fernando Ramat-Walter Lencina, con quiénes hicimos una carrera muy peleada al segundo hasta el final !!

Quiero destacar también el trabajo de Javier Toffay y del ACCU para sacar ésta carrera adelante a esta altura del año y luego de los problemas climáticos que afectaron a Villaguay

Espero que este año 2024 nos encuentre nuevamente y poder seguir disfrutando de ésta pasión que es el RALLY