Vecinos en San José reclaman por circulación peligrosa y ruidos molestos de motos y autos

En las últimas horas, vecinos de la ciudad de San José, departamento Colón, hicieron público su malestar ante la existencia en las calles de motos y autos, circulando riesgosamente y generando ruidos molestos. Esta situación no es exclusiva de esa localidad, ya que en Concepción del Uruguay, se vive algo muy similar.

Lo que sucede en San José fue reflejado por colegas de InfoPalmares, que ante reiterados inconvenientes generados por motos y autos como ruidos molestos y hasta accidentes provocados en el acceso a San José, vecinos se acercaron al municipio para reclamar solución a este problema.

Al no recibir respuestas satisfactorias del área de inspección, se comunicaron con ese medio para quejarse sobre la falta de solución.

“Ante nuestras quejas desde inspección nos dijeron que ellos no tienen jurisdicción en las colectoras al tratarse de la Autovía Naciona, y que el intendente no puede tomar decisiones sobre la Policía” señalaron.

Sobre los últimos hechos, uno de los vecinos relató que “El domingo a la mañana estuve en la Comisaría por el mismo problema y la Policía no tiene móviles según me expresaron, y desde el Municipio aducen que ellos no lo pueden manejar, que no pue den hacer nada, no hay jurisdicción, no pueden labrar un acta ni secuestrar una moto” comentó el vecino que vive a la vera de la ruta y que ya sufrió daños en su vivienda por parte de motociclistas.

“Estamos a la buena de Dios, deberían tener un poco de empatía con los vecinos, es lo que falta, de las motos y autos que vienen acá, el 80 por ciento viene de San José, el resto de Villa Elisa y de Colón, yo les dije que no es que no se puede, no quieren hacer nada” manifestó.

“Por otro lado nos dicen que sin el apoyo de la policía no podemos hacer nada, es todo lo que nos dijeron, y que supuestamente iban a enviar un móvil de los nuevos que adquirieron en el acceso a San José, hasta que asuman las nuevas autoridades policiales, allí nos citarían para una reunión con el jefe departamental, el jefe de gendarmería y la jefa de inspección” concluyeron.

Concepción del Uruguay

Si vamos a ver lo que sucede en La Histórica, no está muy distante de lo que pasa en la vecina ciudad, ya que localmente casi todas las noches se escuchan los escapes libres y contra explosiones de autos y sobre todo motos, en la zona de la Defensa Norte y Acceso del Tránsito Pesado.

Otro punto conflictivo se generó a partir del asfaltado del bulevar Yrigoyen, donde los conductores transitan a velocidades mas que peligrosas, sobre todo motos, guiadas por jóvenes que, haciendo gala de su destreza, ponen en riesgo no solo su salud, sino también de los demás.

Sin dudas esto es materia pendiente y demanda mayores procedimientos no solo en zona céntrica, algo que desde hace considerable tiempo vienen solicitando los vecinos